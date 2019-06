Recordar y extrañar

Entre la magia de la vida muchos sentimientos secretos se esconden y con la distancia y la pérdida afloran para demostrar entre sollozos su grandeza. Es así como extrañar a alguien o algo puede convertirse en una tristeza extrema que envuelve al alma en llanto y te permite conocer muy a profundidad la verdadera importancia que le das a todo aquello que en tu corazón y mente permanece pero que en lo físico no tienes.

Extrañar duele desde el recuerdo que a la vez trae nostalgia con una pizca de alegría al saber la importancia que pudiste darle a algo o a alguien, aunque también puede que el sentimiento de angustia revuele en tu ser si cuando tenías a aquella persona o cosa no la supiste apreciar. Por eso, cada momento tiene que ser de gozo y de disfrute, lleva contigo siempre muy dentro cada memoria de todo eso que te hace feliz y entrega tu felicidad, hazlo saber, porque un día, cuando se vaya, empezarás a extrañar y haber compartido la felicidad te hará sobrellevar la pena.

Se extraña de muchas maneras, se piensa en alguien que se ha ido, pues la noche lo ha llamado y su sueño se ha vuelto eterno, nos provoca un efecto de dolor que muchas veces va de lo espiritual hasta lo físico con un gran retortijón en el estómago al pensar que no lo volveremos a ver, al menos en esta tierra.

Pero luego nace, después de un tiempo, la tranquilidad, la cual se logra en especial al entender que aquel que se ha ido ahora se encuentra en paz y que en vida le entregamos amor y le demostramos afecto; esas son nuestras grandes herramientas para sobrellevar la carga esperando el día en que en otra vida lo volvamos a encontrar.

También hay otras formas de extrañar, por ejemplo, en estos momentos extraño desde la distancia: a mi familia, mi casa y comodidades, mientras me encuentro por un tiempo alejado en otra ciudad.

Extraño las reuniones en familia, las pláticas con mi padre, las sonrisas de mi madre y las discusiones con mi hermano, tan enriquecedoras que me hacen pensarlo más. Pero por sobre todo la extraño a ella, mi mirada favorita que a diario llena mi alma de amor y alegría, a ella que me motiva a nunca rendirme y luchar por mis sueños, a quien mi corazón busca y mi mente recuerda con emoción al saber que pronto nos volveremos a ver, mi novia.

Se extraña también a los vivos, se les goza cuando no están a tu lado, cuando las ganas de verlos te desgarran y eso puede ser también un gran sentimiento que te demuestre la importancia que las personas pueden tener para ti. Porque en el extrañar hay amor al notar tu cuerpo que una pieza importante de tu vida se encuentra ausente.

Por ahora tengo ventaja, extraño pero sé que nos encontraremos muy pronto y por ello me queda decirles cuánto los amo, cuánto los extraño y a mi regreso poder compartir ese amor que siento, para que cuando ese día en que con tanta tristeza nos tengamos que decir adiós, la paz en mi mente me consuele y la alegría de haberles dado un trozo de mi vida me reconforte por siempre.