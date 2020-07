Capacidad hospitalaria en el Estado no ha sido rebasada: SSY

MÉRIDA, Yucatán.- Durante un recorrido por el hospital provisional habilitado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán “Siglo XXI”, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, reiteró que, hasta el momento, la capacidad hospitalaria del Estado no ha sido rebasada; no obstante, es fundamental que los yucatecos no relajen las medidas sanitarias y de prevención.

Sauri Vivas recordó que, de forma anticipada, se adecuó el nuevo Salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Yucatán “Siglo XXI” con 490 camas equipadas para, en caso de ser necesario, fungir como un nosocomio temporal para atender a personas con coronavirus; sin embargo, al momento, no ha sido necesario su puesta en funcionamiento.

“Aún tenemos capacidad en nuestros hospitales y no nos hemos visto en la necesidad de ocupar las camas que aquí tenemos, por eso reiteramos que no vamos a esperar que los nosocomios se rebasen y para ello llevamos un seguimiento puntual de este tema”, añadió.

Asimismo, el funcionario detalló que, por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, se mantiene una constante y vital coordinación hospitalaria entre los nosocomios estatales y federales en el Estado, así como con otras instituciones para velar por la salud de los yucatecos, puesto que, puntualizó, a causa de la contingencia sanitaria, la capacidad hospitalaria de el Estado es dinámica, ya que hay pacientes que ingresan y egresan constantemente por esta enfermedad.

Cabe destacar que el semáforo estatal permanece en color naranja, pues Yucatán continúa dentro de los parámetros aceptables con la ocupación total de cuidados intensivos al 23 por ciento y la de camas de hospitalización total al 47 por ciento.

En el recorrido, Sauri Vivas constató las instalaciones y describió los equipos que, desde mayo, se encuentran listos para comenzar a recibir a pacientes contagiados.