Como equipo, Yucatán no está funcionando

Que tal mis amigos de Novedades Yucatán. La semana pasada hablábamos en este espacio del complicado inicio de los Leones de Yucatán en la serie inaugural ante los Sultanes. Bueno, pues lamentablemente después de la primera semana de estancia en casa las cosas no han mejorado. Se perdieron ambas series ante Diablos Rojos y Guerreros dos juegos a uno. De hecho, Yucatán llegó a estar 0-4 antes de su primera victoria del campeonato, la cual llegó en el segundo de la serie ante Diablos. Si revisamos las derrotas de los Leones nos daremos cuenta que la historia es muy similar en cada partido.

Los lanzadores abridores hacen muy bien su trabajo dando unas 6 ó 7 entradas, un relevo que es muy inestable y que no puede mantener las pizarras y que terminan aceptando las carreras que hacen perder al equipo y por otra parte un bateo que conecta imparables, pero que no lo hace de manera oportuna.

Llama la atención que en las cuatro derrotas de Leones en casa, conectara más imparables que sus rivales. En el segundo de la serie ante Guerreros se quedaron 12 melenudos en los senderos en espera de anotar. Esto permite tener dos perspectivas de la situación melenuda. La primera tiene que ver con el mal comienzo del equipo. A ningún aficionado le agrada ver a su equipo como sotanero en el estanding de la Zona Sur. Son siete derrotas en nueve partidos. Desde hace siete temporadas que no se tenía un inicio tan negativo. Si tomamos en cuenta que en los últimos campeonatos estábamos acostumbrados a ver otra cosa, a ver a un equipo ganador, pues las cosas se tienden a engrandecer.

Esto se debe a que como equipo, los Leones no están funcionando, es decir, mientras unos factores funcionan, otros no y las decisiones en cuanto al manejo de los lineups, rotación de abridores y manejo del bullpen no han sido acertadas. El corrido de bases también ha tenido fallas, luciendo en ocasiones desesperado e impaciente. El manejo de los corredores emergentes igualmente ha sido desfasado y como resultado solo se han podido obtener dos victorias. Pero hay otra perspectiva y esta tiene que ver con fortalezas importantes que ha mostrado el equipo.

El pitcheo abridor se ha visto muy bien. Han cumplido con su trabajo. Esta semana solo Andrés Meza, en el último de la serie ante Guerreros, fue castigado, pero Samayoa, Negrín y Aldo Montes tuvieron muy buenas actuaciones. El recién adquirido Luis Mendoza tuvo un inicio titubeante en el segundo de la serie ante Guerreros al aceptar 4 carreras en los primeros dos episodios, pero luego colgó tres ceros en los siguientes innings. El relevo en la serie ante Oaxaca cumplió con su trabajo y se le vio una mejora muy importante. De hecho, después de estos nueve primeros juegos, Yucatán es el equipo líder en efectividad conjunta con 4.43 y el que menos carreras limpias ha permitido con 38. También son el equipo que menos hits ha permitido con 78.

Es decir, estadísticamente tienen el mejor pitcheo de la liga. Esta semana batearon 79 hits contra los 42 que recibieron de sus rivales. Los movimientos en la alineación parecen darle más fuerza al bateo, pues Jonathan Jones se fue 4-3 como segundo en la alineación y José Juan Aguilar bateó de 4-4 como octavo, incluyendo dos dobles. Sebastián Valle está de vuelta y conectó dos dobles y produjo dos carreras el domingo pasado en el Kukulcán.

Es verdad que esta semana Leones tendrá una prueba durísima al visitar a dos equipos poderosos de la Zona Norte: Acereros y Tecolotes, pero también es verdad que el equipo melenudo tiene las herramientas y los argumentos para mejorar. Soy de los que piensan que aún se le puede tener un poco más de paciencia a Luis Carlos Rivera y a su staff, al menos una semana más. Todo dependerá de qué resultados se traigan y de cuál de las dos perspectivas que acabamos de analizar prevalezca. Que disfruten esta semana de descanso y reflexión. Les mando un abrazo.