Que tal amigos de Novedades Yucatán, me da mucha gusto saludarlos. Por fin podemos platicar de cosas positivas después de una semana de actividad de la escuadra melenuda. Se han obtenido resultados sumamente satisfactorios.

Se consiguieron cinco victorias en seis partidos de visitante y ante equipos que pelean el liderato de la Zona Sur. Antes de que la semana anterior iniciara, Yucatán ya estaba en el cuarto lugar, pero había dejado los últimos lugares porque los otros equipos debajo de ellos en el standing como Tigres, Olmecas y Piratas estaban más irregulares y se hundían por cuenta propia. Es decir, Yucatán aún no agarraba el paso para conseguir rachas de victorias para escalar posiciones en la tabla por méritos propios. Pero esta semana esta lógica ha comenzado a cambiar.

De entrada, empezaron a darse las “primeras veces” en la temporada: por primera vez los Leones hilvanaron más de 2 victorias (de hecho la racha llegó a ser de cuatro); por primera vez se ganó una serie por barrida, por primera vez se ganaron dos series seguidas y por primera vez en la temporada se respira un poco de tranquilidad en el equipo y en la afición… y todo esto justo a tiempo. Gran parte del mérito de esta recuperación melenuda se le debe al bateo.

En esta gira estuvo impresionante, espectacular, aplastante, incontenible y agréguele los adjetivos que quiera ante estos números: se anotaron 65 carreras y se batearon 81 hits, de los cuales 16 fueron dobles y 14 cuadrangulares. A pesar de que se dejaron a 51 hombres en las bases en total en ambas series, el bateo fue tan poderoso que este factor no evitó que casi se trajeran el botín completo en la gira.

Está totalmente confirmado que esta pelota nueva está despedazando al pitcheo de la liga y propicia pizarras escandalosas, pero la diferencia está en qué equipos se adaptan mejor y aprovechan este factor. El bateo melenudo está tan poderoso que incluso saca a flote al pitcheo que aún no se muestra regular ni efectivo. Hablando de pitcheo, en esta gira brilló intensamente el brazo derecho de César Valdez. El ex ligamayorista consiguió dos victorias con sus extraordinarias salidas ante Oaxaca y Puebla.

En total, lanzó 14 entradas permitiendo solo 2 carreras limpias y dejando su efectividad ahora en 2.77 de PCLA. Valdez, quien no ha tenido derrota desde que llegó a Yucatán el año pasado y en cambio ya tiene 11 triunfos, es el tercer mejor lanzador de la liga, solo superado por James Rusell, de Tijuana, con 2.31, y por su compañero de equipo, Yoanner Negrín, con 2.61.

Tomando en cuenta el “Efecto Franklin”, estos números son realmente asombrosos. Hablando de Negrín, el cubano tuvo otra destacada actuación el sábado pasado en Puebla al lanzar pelota de 6 entradas y un tercio permitiendo solo 2 carreras limpias, 6 hits y ponchando a 4. No salió con la victoria porque el relevo no conservó una ventaja de 6 carreras y verse alcanzados por los Pericos, hecho que destinó a Negrín a salir sin decisión, en un juego de bateo loco que ganó Leones 16-13 en 10 entradas.

Los Leones, en términos generales, aprobaron con alta calificación esta difícil prueba que tenía como sinodales a los Guerreros y Pericos. Hay que ponerse contentos desde luego, pero aún no es tiempo de celebraciones. Esta semana el Kukulcán recibe a Sultanes y Toros.

Interesante será ver cómo Yucatán tratará de vengarse de la barrida que les propinaron en Monterrey, en la primera serie de la temporada, los actuales campeones de la liga. Sultanes tiene la segunda mejor ofensiva de la liga con un .332 de bateo colectivo y es uno de los tres equipos líderes de vuelacercas al momento en la temporada con 71 (los otros dos son Monclova y Oaxaca) y en cuanto a pitcheo son el segundo mejor en efectividad colectiva con 4.72 de PCLA. Monterrey es tercero de la Zona Norte con 25 victorias y 14 derrotas, a 4 juegos de distancia de los líderes Acereros. Hablando de pitcheo colectivo, Tijuana, el rival del fin de semana, es líder de la liga con 4.32 de efectividad y en cuanto a ganados y perdidos son el segundo mejor equipo del circuito con 28-11, solo un juego atrás de Acereros. Otra durísima semana para Leones.

Ya para terminar, hay que sacar a revisar el libro de récords históricos de Leones, porque Héctor Hernández ya lleva 18 partidos consecutivos bateando hit. “En cada partido le doy gracias a Dios por permitirme hacer lo que hago y ahora estoy disfrutando la temporada 16 de mi carrera”, me comentó hace unos días “La Vieja” Hernández. Y me queda claro que no solo disfruta este 2019 Héctor… más bien lo está gozando. Les mando un abrazo.