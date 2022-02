Recuerdos a una década de la partida del gran José Gabriel (Pepín) González Méndez

MÉRIDA, Yucatán.- Si algo definió la trayectoria de un hombre como Don José es la pasión, el empeño y la inteligencia para sobresalir y cumplir sus objetivos, como un guerrero que luchó desde muy joven por salir adelante y triunfar en sus negocios. Emprendedor desde muy temprana edad, un padre sumamente cariñoso, ejemplo a seguir en la ayuda a quienes lo necesitaban, así es recordado a 10 años de su partida.

“Fue un padre ejemplar, un hermano admirable, el gran amigo que todos querían, pero sobre todo siempre fue un hombre muy amoroso con su familia”, recuerda su hija Gabriela González De Cáceres de García.

José Gabriel, también llamado cariñosamente Pepín por sus familiares y amigos, nació el 19 de marzo de 1944 en esta ciudad, y falleció a los 67 años de edad el 7 de febrero de 2012.

Sus padres fueron Oswaldo González Pérez y María Teresa Méndez Duarte.

Tuvo seis hermanos: Oswaldo (+), Humberto (+), Jorge Carlos, María Teresa, Ema Josefina y Margarita Rosa.

Desde los 13 años empezó a trabajar en el negocio familiar, “La Casa González”, ubicado en el centro de la ciudad. Dedicado a la ferretería. Con gran esfuerzo combinó su trabajo con el estudio, logrando graduarse de contador público. A los pocos años, con la visión que lo caracterizaba convierte “La Casa González” en la distribuidora de aluminio CONESA de Guadalajara y de vidrio plano de México, así Pepín continuó con la responsabilidad del negocio y se volvió un empresario sólido en el sureste mexicano.

Parte de su vida fue la ganadería, a la que no veía como trabajó sino como uno de sus grandes hobbies.

Fue un hombre de gran carisma, sencillo, gozador de la vida. La señora Gabriela González recordó que su padre fue un gran ejemplo para sus hermanos y para ella, tenían una maravillosa relación. “Fue un cariñoso padre y nuestro mejor amigo. Siempre procuró hacernos personas de bien, nos dio la mejor educación y sobre todo mucho amor.

“Fue un hombre muy conocido por su sentido del humor, sumamente simpático, con un don de ayuda a quienes lo necesitaban. De hecho, recuerdo que en su propia casa construyó dos cuartos para ayudar a dos viejitos a quienes nadie les daba trabajo, pero él les dio techo, trabajo y principalmente un hogar”, apuntó.

“Creo que una de sus grandes cualidades era su sencillez y su manera de vivir la vida, siempre optimista y con alegría”, añadió.

La responsabilidad, un legado

Recuerdan sus hijos que el principal legado de su padre fue inculcar en ellos el sentido de la responsabilidad, del trabajo y sobre todo la disciplina. “Nos enseñó a ser independientes, nos dio mucha seguridad desde pequeños.

Nos enseñó a trabajar y nos inculcó los valores fundamentales de la vida”.

Se casó con la señora Landy Esther De Cáceres Álvarez el 26 de enero de 1974 y fruto de ese amor nacieron José Gabriel, Oswaldo y Gabriela.

“Risas en el cielo”

Don José fue un gran admirador de Mario Moreno “Cantinflas”. Teniendo un amigo en común existe una bella anécdota en la cual Pepín recibe una llamada de su gran ídolo “El mimo de México”. Con Don Mario Moreno sostuvo una plática llena de carcajadas en la cual existió una especial conexión con el yucateco. Al poco tiempo “Cantinflas” le hace llegar a Pepín un centenario conmemorativo que sólo recibirían sus familiares y amigos más allegados, incluyó un libro de su biografía y una cariñosa dedicatoria recordando aquella llamada.

“Don José fue un gran amante de la trova y de la música. Disfrutando de las fiestas siendo un maravilloso anfitrión, con un gran poder de convocatoria.

Existen todavía lágrimas por su partida y risas por su recuerdo”.

El gozo de la alegría

Su hija Gabriela expresa:

Extrañar no es estar vacío, sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de su ausencia.

Te extraño y también extraño esa parte de mí que se fue contigo.

10 de febrero de 2012…

Aún te contemplo con amor profundo y sé que estás a mi lado, aún te escucho y aún te adoro. Caminas conmigo en cada paso que doy, dichosos los instantes a tu lado, las noches de encanto, noches inolvidables, mirándote y gozando tu alegría.

Gracias papito por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme, por tu risa, por haberme amado tanto, por muchas veces no tener que decir nada, porque una mirada tuya decía más que mil palabras.

Hoy quiero despedirte, así casi sin quererlo, porque aún necesito tu presencia.

Porque el peor dolor que he sentido en la vida fue abrazarte aquella noche sabiendo que era la última vez que lo haría y para siempre, porque sé que es hora que descanses y que puedas volar, así como tantas y tantas veces hablábamos desde que era una niña y tú me contabas que estas cosas pasan y que la vida es así. Así como un día también me pasará a mí y me tocará volver a tus brazos, espero tener un sitio a tu lado porque sé que eres lo más bello que en la vida tuve y el ángel que desde su lugar en el cielo guiará mis pasos en la tierra.

Te amo por siempre... Gabriela