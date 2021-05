La infancia se nos va perdiendo en la bruma de los recuerdos, las responsabilidades del adulto van devorando los recuerdos y sensaciones del niño, el trabajo, las responsabilidades para con la familia, la atención a los hijos, la acelerada vida nos deja poco o nada de espacio para rememorar al niño que fuimos, los juegos, los amigos, los pleitos, los paseos, los hermanos y la familia, todo ello se va haciendo cada vez más pequeño ante el ojo de nuestros recuerdos.

Algunos afortunados como yo podemos recordar las travesuras con los hermanos, como las funciones de box en las que no nos pegábamos, pero si les cobrábamos a nuestros vecinos por entrar a vernos pelear, vivíamos con muchas carencias materiales, al menos eso me han dicho mis padres, porque yo no recuerdo prácticamente ninguna, pero rememoro como si fuera ayer a mis hermanos entre los siete y ocho años deslizándose por un tubo para descender hasta el fondo de un pozo de unos ocho o nueve metros de profundidad que se encontraba en el patio de la casa.

Tardes de juegos de lotería interrumpidas alguna vez por un toro que huyendo de quien sabe dónde apareció por nuestra calle, toda la chiquillería huía despavorida mientras el toro intentaba cargar contra nosotros, subiéndome desesperadamente a una barda pude ver como las astas pasaban a unos escasos 20 centímetros de los pies de uno de mis hermanos.

Recuerdos de tardes doradas al sol, recolectando gusarapos en los charcos para que luego nuestros ojos infantiles se maravillaran ante la metamorfosis de una rana, todas clase de alimañas pasaron por nuestros días, desde gigantescas tarántulas que generalmente quemábamos para evitar los vellos que según la leyenda al rozar nuestra piel nos producirían llagas, hasta aquella serpiente encontrada reptando en el árbol de navidad y que una horda de chiquillos exaltados se encargó de acabar con ella.

Tardes de pan, leche y exquisitos postres hechos por la abuela, la dulce voz de mi madre pidiéndonos siempre compostura y la firme voz de la abuela siempre dispuesta a regresarnos al orden con severidad; los baños bajo la lluvia, los castillos y fortalezas de arena y lodo y los grandes huracanes que alguna vez convirtieron el patio de mi casa en inesperada y exótica piscina de la que todos disfrutábamos, de esas y miles de cosas más está hecha mi infancia y seguramente de cosas semejantes estará plena la de muchos de ustedes.

La vida me ha dado la oportunidad de revivir esta infancia a través de mis hijos, la ingenuidad, la capacidad de asombro, la inacabable curiosidad, la bondad y la limpia conciencia infantil me miran desde mis ayeres, solo espero que ese niño que me mira desde tan lejos sonría tanto como yo al verlo envuelto en mis recuerdos.