Recuperan terreno cerca de Uxmal que había sido "rematado"

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal recuperó un terreno de dos mil hectáreas cerca de Uxmal que había sido vendido a "precio de remate" a una empresa, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se va a hacer un camino especial, de la estación de Calkiní a Uxmal; estamos buscando incluso que sea un camino tradicional, no igual, para cuidar el medio ambiente.

"Y ahí, a 7 kilómetros de Uxmal, recuperamos dos mil hectáreas que se habían vendido a precio de remate a una empresa, algo totalmente irregular, por no decir otra cosa, y en el gobierno nuestro", señaló.

En la conferencia matutina, dijo que ya se había hecho avalúo, y que se había vendido "como a 70 o a 700 pesos la hectárea".

López Obrador aseguró que la operación ya quedó sin efecto y se recuperó el terreno en la zona por donde pasará el Tren Maya.

"Entonces, mandé a decir que quedaba sin efecto la operación y recuperamos el terreno. Entonces, ahí en toda esa región vamos a impulsar un desarrollo.

"El sureste no crecía, sólo Cancún, pero el resto de Quintana Roo no tenía crecimiento, Yucatán también estaba sin crecimiento, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, ya no es así", indicó.

Mostró en una pantalla, en un mapa de la ruta del Tren Maya, el terreno recuperado.

"Uxmal debe estar por aquí, entonces el terreno está aquí, entonces se va hacer un camino (de la estación de Calkiní a Uxmal), son 40 kilómetros.

"Aquí está el terreno ese de las 2 mil hectáreas, entonces va a haber un desarrollo aquí. El sureste ya es otra cosa, ya no es la región que decreció por décadas", reiteró el mandatario.

Impulso al sur-sureste de México

El impulso al sur-sureste, agregó, no significa que su gobierno abandone el norte u otras regiones del país.

"Vamos a seguir atendiendo todo México, nada más que estamos buscando que se empareje, porque estaba, hablando coloquialmente, estaba ladeado, no había equilibrio", apuntó.

De acuerdo con López Obrador, el turismo representa la segunda mayor oportunidad de crecimiento económico en México, sólo después del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

"Ahora que fuimos el fin de semana, que sobrevolamos palenque, es grandioso, sobrevolamos Calakmul, Chichén, Tulum. Con todo respeto para Atenas y para Egipto y para otros sitios, esto es de lo mejor del mundo, entonces el turismo nos va significar mucho desarrollo futuro", señaló.

