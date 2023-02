Aquí vivían una luz y un silencio siempre peculiares, irrepetibles. Más allá, se alzaba un horizonte de concreto: el Cine Maya, cuya fachada el escritor Jorge Armando Arceo Vargas veía al despertar y contemplaba antes de dormir. A los lados del cine, sobre la avenida 26, estaban la ferretería, la peluquería “Hernán” y el molino, y enseguida el parque, aún en estado natural, casi silvestre, donde se reunían las primeras familias de pobladores y los amigos de la infancia. Aquel paisaje era la paz. Un paraíso de la antigua Mérida. Pero ese mundo se ha esfumado, desapareció sobre sí mismo. Sin embargo, de alguna manera existe ahora desde que el también antropólogo se propuso escribir “Memorias de la Colonia Miguel Alemán”.

Arceo Vargas camina esta noche por el parque de su pasado. Más bien, recorre sus nostalgias. Mientras busca un lugar para sentarse y conversar, va señalando lo que había allí o lo que se encontraba acullá.

“Antes de que estuviera el súper Komesa, junto a la iglesia, había una serie de casas. Tres o cuatro familias vivían desde la esquina de la avenida 24, hasta casi junto a la iglesia. Conforme el tiempo transcurrió, esas familias se mudaron, vendieron sus propiedades. Por eso puedo decir que el primer centro comercial de la ciudad, que además contó con aire acondicionado y un sistema de supermercado, fue Komesa, y eso sucedió aquí, en la colonia, pionera en muchos sentidos de la modernidad”, dice.

El escritor, que cuenta con títulos en ciencias sociales, biológicas y ecología humana, comenzó a redactar el libro tres años antes de la pandemia, pero no fue sino hasta que llegó el confinamiento cuando decidió que era el momento de sentarse a trabajar a fondo en la obra. Necesitaba terminarlo.

“Se puede decir que, en total, me llevó un periodo de cinco o seis años. Pero, por supuesto, yo no estaba dedicado por completo al libro; tenía que trabajar. Fue un rastreo hemerográfico, a partir del año 1945, y prácticamente hasta la fecha. A la par, también realicé algunas entrevistas; en total, hice unas nueve entrevistas con gente de la colonia, aunque platiqué con muchas personas. Como antropólogo que soy, desarrollé un trabajo investigativo”.

-¿Qué buscabas con la escritura de este libro?

-La verdad es que, cuando empecé el libro, nunca tuve el afán de publicarlo, porque sencillamente lo que yo quería era recopilar lo que había vivido y visto. Lo que pasa es que, al volver a Mérida, luego de muchos años viviendo en distintos lugares, ya no encontré a la Colonia Alemán, mi colonia, donde había crecido. Su transformación fue muy fuerte y pienso que ha sido más drástica en los últimos años. Mi inquietud simplemente fue plasmar lo que viví, nada más; claro, conforme pasó el tiempo, la gente con la cual crecí en el aspecto literario me empezó a impulsar para la publicación de la obra. Entonces me di cuenta de que no tenía los medios económicos para financiar la edición, era muchísimo dinero y aún más si se incluían fotografías. En 2021, cuando salió la convocatoria para publicar mediante el Ayuntamiento de Mérida, metí la propuesta y luego me olvidé. De pronto, me hablaron para informarme que se iba a publicar.

-Pero, ¿esencialmente qué encontraste a través de la escritura?

-Recuperé a muchas de las personas con las cuales crecí y que yo no sabía dónde estaban. Y como por arte de magia, comenzaron a aparecer. Eso resultó para mí lo más relevante de la publicación. Una de las cosas que quería dejar presente en el libro es que la Colonia Miguel Alemán era una especie de envoltura en dos aspectos: en silencio y en luz. Ambos aspectos eran realmente impresionantes. Recuerdo, para empezar que, en el parque, en vez de explanada, había un arenero, todo era arena, lo que producía un brillo especial. Desde luego eso, combinado con el silencio donde vivo ahora, pues estoy cerca del monte y ahí se produce un silencio muy particular. Eso mismo pasaba en esta colonia, que era el final de Mérida: su silencio, que incluso, cuando mis amigos y yo salíamos del Cine Maya, ahí estaba, así como ese brillo. Había una paz hermosa. No había coches; era muy raro ver pasar uno o dos carros en cualquiera de las avenidas. Algo de verdad bonito. También quiero señalar que con este libro me encontré a mí mismo. Ahora estoy seguro: la aventura más grande para cualquier persona después de los cincuenta años es recordar, cavar, escudriñar entre sus vivencias, sentimientos, respirar y salir a flote. Es como una especie de harakiri, pero liberador. Echarte un clavado hacia la profundidad de tu ser no es nada fácil. El monstruo que vencer está dentro de uno mismo, no afuera. Mucha gente escribe, otros publican, aunque el verdadero escritor es como un espejo en el que podemos vernos.

UNA CRÓNICA INTROSPECTIVA

Dividido en nueve capítulos, prólogo, introducción y epílogo, “Las Memorias de la Colonia Miguel Alemán” no está construido únicamente con los datos duros que reclama la historia, sino con la vivencia personal. Hay en estas páginas una crónica introspectiva, una forma de luchar contra el olvido. Una autobiografía.

El siguiente párrafo es una demostración evidente: “El encuentro con mi presente, al regresar a la Alemán, fue un aterrizaje forzoso, con mucha gasolina en las alas y sin poder bajar los alerones ni el tren de aterrizaje. Pasó mucho tiempo para que yo aceptara que aquello con lo que soñé y añoraba durante mis años de ausencia ya no existía. Veía a las personas y quería creer que eran las mismas con las que conviví diez o veinte años atrás; tenía la idea de que si me quedaba sentado en el parque seguramente aparecería el brother Magaña riendo o la “Chiva” desnuda en su bicicleta”.

¿En qué ha perjudicado la modernidad a la colonia?

-No creo que se trate de que haya perjudicado. Simplemente se perdió el contacto humano. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la tradición de que cuando íbamos a comprar cualquier cosa solíamos interactuar con quienes vendían en el mercado “5 de febrero”. Y así como conocíamos a quienes vendían carne y a los de las frutas y legumbres, también teníamos relación con los que vendían salbutes y panuchos. O con la gente de la panadería o de la farmacia. Creo que cuando se abrió Komesa, empezó a perderse ese vínculo. Claro, porque el sistema era mecánico: tomabas el carrito, comprabas y pasabas a pagar a la caja. Antes todos nos conocíamos. Había esa familiaridad, esa gran confianza.

PATEAR COCOS

Jorge Armando Arceo Vargas nació en 1958 en la Alemán, exactamente en la calle 23 entre 26 y 28. Solo tuvo una hermana, Silvia Elena, en una época en la cual las familias eran numerosas. “Eso me hizo buscar más gente para interactuar. Yo me pasaba horas y horas en el parque, desde que aprendí a caminar y luego a montar bicicleta, hasta la época de los hippies que estaban por un lado y nosotros, por otra parte”, explica.

“También recuerdo que el deporte que predominaba aquí, antes que el futbol, era el beisbol. Se jugaba, además, cuando el parque era todo hierba y piedras. Los equipos de futbol llegaron después. La verdad es que era un reto jugar ahí por las dificultades del terreno. Hubo una época en que aparte de jugar sin zapatos en el cemento, se atrevían a jugar pateando un coco”, añade.

¿Qué sientes ahora, cuando vienes y caminas por la colonia?

La añoranza del pasado es inevitable. Creo que la Colonia Alemán de ese tiempo no volverá, es irrepetible; no quiero decir que haya sido mejor que la de los tiempos actuales, solo es diferente. Desde luego la cohesión social es distinta en la actualidad.

Desde sus primeros años, Jorge Armando Arceo Vargas disfrutó más -a diferencia de sus amigos del rumbo, que se dedicaban al deporte- la vida en la naturaleza. Le gustaba explorar, visitar cenotes y zonas desconocidas entonces, pero particularmente siempre le entusiasmo el buceo. Su vida, según reflexiona, ha transcurrido entre Mérida, Chelem y la Ciudad de México. Tan es así que, en estos momentos, está escribiendo un libro sobre el propio Chelem. “Estoy reconstruyendo desde los tiempos en que se hizo su carretera, hasta que se volvió un puerto turístico, una vez que la existencia de los pescadores se transformó y acabaron convirtiéndose en comerciantes”.

-¿Cuáles fueron los principales símbolos de la Alemán?

-Uno de ellos, el Cine Maya. Yo viví a media cuadra del cine. Fue el primer símbolo de un sueño precisamente en torno al avance. Fue el primero, además, en tener una planta propia de energía eléctrica, porque las máquinas al interior del cine consumían mucha corriente y eso propiciaba que se fuese la luz por completo. Esa planta generaba un sonido que era como el ronroneo de un gato. A mí me adormecía ese ronroneo. De hecho, tengo un cuento que se llama “El cine maya”; algún día me gustaría publicarlo. Es sobre la fantasía de un niño de unos ocho, nueve años, sobre ese cine. Realmente ese lugar era una fantasía: las luces, las alegorías que tenía en sus paredes y los pisos, que eran con motivo mayas. Muchas películas que vi allí me marcaron. Recuerdo una de Elton John, que se titula “Amigos”. A veces me parece estar ahí. Pero el verdadero símbolo, aparte de su entonces novedosa arquitectura y de su cálida cohesión social, fueron siempre el silencio y la luz brillante que envolvían aquellos años.