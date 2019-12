Israel Cárdenas/Mérida

A punto del cierre del año, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal dio el “portazo” a los 106 alcaldes de Yucatán al negarle los recursos para financiar 800 proyectos de infraestructura por un monto global de 12 mil millones de pesos, que fueron presentados por los alcaldes para ejercer de manera extraordinaria este 2019, declaró ayer la diputada federal, María Esther Alonzo Morales.

Dijo que se trata de proyectos en materia de infraestructura social y deportiva, agua potable, salud, educación y servicios de seguridad, y que durante todo este año los presidentes municipales acudieron en diversas ocasiones a la Secretaría de Hacienda para dar seguimiento a sus proyectos; sin embargo, la dependencia no entregó los recursos para ejercer los proyectos extraordinarios.

“Como diputada federal recibí proyectos no solo de Yucatán, sino también de otros estados, como Zacatecas, Hidalgo y Campeche, para que pudiéramos meter. Quiero aclarar que el Ramo 23, que tanto se ha criticado y que decían que iba a desaparecer, y de los moches, sí existe”, afirmó.

Comentó que un porcentaje está proyectado para financiar casos de emergencia por cuestiones de naturaleza, y el 80 por ciento es para disposición del Ejecutivo federal, “es el único que puede decidir en qué lo utilizará, los diputados federales ya no lo ejercen. El Ramo 23 no desapareció, porque está dentro del presupuesto y tiene disponibles 131 mil millones de pesos para 2020”.

María Esther Alonzo agregó que ante esta situación, en la reciente discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la Cámara de Diputados no tuvo la afluencia de alcaldes como ocurrió en 2019, cuando se presentaron al menos 800 proyectos de infraestructura por un monto global de 12 mil millones de pesos para ejercer en Yucatán.

“Este año muchos alcaldes desistieron. No tuvimos la afluencia del año pasado, cuando hubo filas enormes en las secretarías de Hacienda y de Gobernación, en la Cámara de Diputados, había proyectos para todo”, indicó.

Recordó que muchos alcaldes expusieron la importancia de ejercer los proyectos en sus municipios, no importando que los recursos no lo ejerzan los ayuntamientos o los estados, sino que sean financiados por la Federación, “y ni así se autorizaron los recursos, no tuvieron una respuesta positiva”.