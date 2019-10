Aumenta el comercio ilegal a través de redes sociales

Óscar Chan/Mérida

En los últimos años se incrementó el número de intercambios comerciales que realizan los yucatecos por medio de las plataformas electrónicas como Facebook, Whatsapp e Instagram los cuales impactan fuertemente a los establecimientos legalmente constituidos de Mérida, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis.

Precisó que esto ha obligado a empresas a redoblar sus esfuerzos en busca de disminuir este efecto negativo en sus finanzas, pero las autoridades son las que deben estar atentas para vigilar este tipo de comercio ilegal, pues aunque es difícil regularlo, pero no imposible.

Cada vez hay más perfiles que ofrecen y venden directamente sus productos en las redes sociales publicando la fotografía del producto y haciendo los pedidos a través de mensaje directo, email, Whatsapp y llamadas a los celulares, pero no se trata de un comercio legal porque no es una empresa establecida y constituida la que ofrece los productos, sino un particular que no cumple con los aspectos legales para realizar estos intercambios comerciales.

No hay una forma correcta de vender a través de Facebook e Instagram que sea gratuita, pero el costo no es elevado, y merece la pena no jugársela porque las sanciones económicas son muy elevadas.

“Muchas empresas establecidas pagan sus bodegas para almacenar sus productos; pagan seguridad social para sus empleados, exclusividad por distribución de marcas, pero en estos momentos enfrentan un severo problema que estos mismos artículos pueden ser adquiridos en internet por intermediarios en redes sociales que no pagan impuestos, no generan empleos y no pagan rentas de locales, por lo que sus ganancias son mayores”, indicó.

Resaltó que la informalidad, ahora digital, originó que empresas echaran mano de community managers para contrarrestar los efectos nocivos de esta competencia desleal, pero aun así deben hacer más gastos y pagos que los comerciantes de la red no realizan.

El comercio electrónico, las ventas por Facebook es un comercio ilegal moderno porque si bien está correcto que si alguien quiere vender algo que ya no le viene o que no le sirve, cuanto más puede ser pero hay gente que sistemáticamente se dedica a esto son industrias que están operando sin declarar impuestos, sin pagar nada.

Se preguntó qué certeza pueden tener quienes compran, qué garantía reciben de lo que compran, porque te pueden “dar gato por liebre”, sin ningún problema, y a final de cuentas, a quién le reclamas ¿a un nombre y una foto que no sabes si es de verdad esa persona que te vendió el artículo?

El empresario dijo que se realiza una gran cruzada entre iniciativa privada, autoridades federales y estatales, así como las propias marcas de redes sociales, en busca de que cada vez más las empresas legalmente constituidas puedan interactuar en busca de clientes y en la comercialización de sus productos.

“No solo son los ambulantes, sino además los comerciantes establecidos y empresarios deben lidiar ahora con este tipo de comercio que, día con día, va a la alza no solo en el Estado sino en todo el mundo; no está mal que un particular venda algún artículo que ya no le quede o no use, pero el problema radica cuando son empresas las que se dedican a hacer estas ventas, evadiendo impuestos y gastos que las empresas establecidas si realizan”, aseguró.

Al vender directamente desde estas plataformas no están cumpliendo con las leyes, por lo que si te descubren la sanción económica va a ser muy elevada.

Y no es complicado que te atrapen, porque Hacienda ya ha puesto el ojo en el mundo online, y no importa si vendes a través de un nick, sabrán quién eres.