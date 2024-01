Este año que empieza me atrevería a decirte que ames la vida y la vivas con todas tus fuerzas, porque es el único regalo que no recibirás dos veces. Debemos entender que la felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Y una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que, aunque no las ves, las llevas en el corazón.

Año nuevo para hacer planes y cambios en nuestra vida. Hay que entender que el amor no se oye, se siente, por eso no hay que decirlo, sino demostrarlo. ¿Hoy le dijiste a tu pareja que la quieres?, ¿a tu hijo, que lo extrañas?

Con los años he entendido que mi felicidad depende de una sola persona, y esa persona soy yo. Nunca hay que olvidar que la vida no debe ser perfecta para ser hermosa.

Si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer. Un nuevo año es para hacer propósitos y borrar de la memoria lo que nos hizo daño, pero nunca olvidar lo que nos enseñó.

Debemos comprender que detrás de cada persona valiente y decidida hay una historia que la hirió y la hizo más fuerte. Hoy tal vez eres cenizas de tus sueños, pero es un buen día para volver a empezar a soñar y tomar distancia de las personas que nunca admiten que están equivocadas y siempre tratan de hacerte sentir que todo es culpa tuya.

Entre los conceptos que guardo en mi corazón están los siguientes: Los errores no se niegan, se asumen. La tristeza no se llora, se supera.

El amor no se grita, se demuestra. Y no pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona. A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará. La vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes la vida para disfrutar de todo.

Bien dice el poeta: “Amo las mariposas porque ellas me hacen recordar que en la vida todo se transforma siempre. No guardo rencor a nadie, porque no vale la pena guardar cosas innecesarias en mi corazón. La vida se encargará de darle a cada uno lo que se merece. Porque las fuertes lluvias nos recuerdan los desafíos en la vida. Nunca pidas una lluvia más ligera. Sólo ora a Dios por un paraguas mejor. ¡Esa es la actitud"!

Recuerdo el consejo de mi madre: “La vida no se trata de encontrar a la persona adecuada, sino de crear la relación correcta. No es cómo nos importa al principio, sino cuánto nos importa el final. Busca un buen corazón, no una cara bonita.

Porque las cosas bellas no siempre son buenas, pero las cosas buenas siempre son bellas”. Atesoro estos consejos y los comparto con mis lectores y amigos. No hay que olvidar que lo importante no es tener todas las cartas buenas en la vida, sino lo bien que juegas con las que tienes.

A menudo, cuando perdemos toda esperanza y pesamos que es el final, hay que recordar a Dios y orar. Lo de ahora es sólo una curva, no el final.

Este nuevo año tengamos fe y busquemos una vida exitosa. Una de las diferencias básicas entre Dios y los humanos es que Dios da y perdona, pero el humano obtiene, obtiene, obtiene y…. olvida. Hay que ser agradecido en la vida, porque si crees que el despertador te despertó esta mañana, intenta ponerlo junto a un cadáver y te darás cuenta de que es la gracia de Dios lo que te hizo abrir los ojos. Sólo por la gracia de Dios es que estamos vivos.