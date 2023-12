Cómo resolver problemas en el matrimonio

No es lo mismo, debería ser, pero no es lo mismo 2 o 3 años de matrimonio, que 20 o 30 años después. Podríamos aportar un 60 o 70% de interés en nuestro matrimonio para empezar a solucionar problemas no resueltos. Porque hay que entender que somos imperfectos y admitir que, a veces, sobrevaloramos lo que damos y subestimamos lo que recibimos. Si queremos que nuestro amor perdure, podemos tratar de dar más del 50% a la pareja y darle gusto en lo que uno pueda.

Pensando siempre en “Quién da más”. Esto será un factor decisivo para ser felices en el matrimonio. Lo malo es que vivimos de nuestro egoísmo y sólo pensamos en nosotros, y no como un equipo de pareja.

El poner antes las necesidades de nuestra pareja y tratar de satisfacerlas, nos producirá satisfacción y alegrías. Hay que buscar que ambos se esfuercen en ser amables, considerados, generosos y tener educación en el trato de la otra persona, teniendo en cuenta que la recompensa será para ambos.

Es natural que a veces hayan diferencias y desavenencias en el trato cotidiano de la pareja, pero podemos, si queremos, usar la frase: “Yo te quiero mucho”, sobre todo cuando haya un desacuerdo o diferencias con el gusto, o criterio de la esposa o esposo. Ayuda también mucho decir: “Sabes que te quiero y te respeto mucho, pero a veces no te comprendo”. O decir: “Te quiero mucho, pero no siempre veo las cosas como tú, así que ayúdame a entenderte diciéndome lo que te molesta”.

El diálogo, y el decir lo que sentimos y pensamos, sigue siendo un arma muy efectiva para lograr solucionar desacuerdos y problemas. Cuando haya un pleito fuerte, y los gritos hayan silenciado las razones, podemos comenzar de nuevo diciendo: “Sabes que te quiero, pero a veces no me doy cuenta de lo que te enoja o te molesta; si tú me lo dices podré cuidarme de no hacer lo que te enoja”. Cuando surja un problema, ayuda mucho decir: “A pesar de esta dificultad, o de este malentendido, sabes que te quiero mucho”.

Porque siempre hay que tratar de solucionar el problema lo más pronto posible para evitar que crezca y obstaculice la buena relación. Si un problema no se resuelve, es como un tablón de madera que está sumergido bajo el agua, en cualquier momento puede volver a salir y lastimar la relación del matrimonio. La mejor arma para solucionar conflictos es “la comunicación y el deseo firme de llegar al entendimiento”, esto hará que las nubes desaparezcan del horizonte.

A veces estamos demasiado molestos y llenos de rencor, es cuando debemos de esperar y apaciguarnos, tratando de posponer la aclaración y decir: “Cuando estemos más serenos, podremos hablar sobre esto”.

Hay que tener siempre presente que el que se molesta pierde, y tomar en cuenta no sólo nuestro temperamento, sino también el de nuestra pareja. Si sabemos que somos explosivos, es necesario esperar a que se calmen los ánimos.

Tratar de perdonar y de olvidar, aunque la agresión o la falta hayan sido graves. La alegría de estar reconciliados, sella de nuevo el pacto de amor en la pareja.

Hay que desechar la evidencia de la ofensa, pues no se vale echar en cara dos veces el mismo error.

El archivar resentimientos y sacar a relucirlos constantemente debilita cualquier tipo de relación.

La antigua regla de oro de Confucio nos puede ayudar mucho: “No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti”.

Suena fácil, pero si la aplicáramos no habría abuso, ni humillación, ni violencia, ni falta de consideración y, desde luego, el mundo sería mucho mejor.

Y hagámonos siempre la pregunta para ser feliz en el matrimonio: ¿me gustaría que me hicieran lo que yo estoy haciendo? Apoyemos nuestra relación en ese tripié que no falla: Mucho diálogo, abúndate respeto y abusemos con el amor.