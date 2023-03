Si quieres influir positivamente en tu vida, empieza por cambiar tu mente y comprométete a tratarte mejor”. Es una buena frase, para llenar nuestra mente el día de hoy con positivismo y con sano optimismo, para empezar a tratarnos un poco mejor de lo que nos tratamos. Porque si se buscara a alguien que te lesionara, nadie lo hace tan bien como tú lo haces, con tus pensamientos negativos.

A menudo creamos los problemas sin darnos cuenta, o los atraemos con nuestro método de pensar, de sentir o de actuar. Hay que cuidar nuestros pensamientos, porque estos se vuelven sentimientos, y estas emociones. Y si no los controlamos, nos pueden llegar a destruir. Cuántas personas sufren de enfermedades (migrañas, dolores del cuello, dolor de espalda, colon irritable, etc.). Enfermedades que ellos mismos se las han generado al no controlar su mente y vivir una vida de angustia, depresión y de ansiedad. Es triste aceptarlo, pero a la larga van a generar... ¡un cáncer!

Que importante es disfrutar de nuestro trabajo y no sufrirlo. Tenemos que pasar muchas horas trabajando, y es más inteligente buscarles alicientes a nuestras tareas que amargarnos. La voluntad es la capacidad de la persona para elegir entre realizar o no un determinado acto, y depende del deseo y de la decisión. Si no amas lo que haces, bien puedes amar lo que haces.

La felicidad no es la ausencia de dolor, no significa tampoco tenerlo todo. La felicidad radica en el hecho de darle sentido a nuestra vida. Hoy podrías cuestionarte con las siguientes preguntas: ¿Eres feliz? ¿Te amas a ti mismo? ¿Conoces el amor? ¿Qué es para ti el amor?

Ahora que estamos en Cuaresma te has preguntado: ¿Qué eres? ¿Qué buscas? ¿Qué te anima a vivir? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Lo que estás realizando, es lo que tenías planeado? ¿Está Dios contigo? ¿Lo percibes dentro de ti?

Que importante es hacer un auto análisis de nuestra vida y ver cómo nuestros pensamientos fatalistas, negativos y derrotistas nos han ido dañando en esta efímera existencia. Cuida los pensamientos que ocupan tu mente, porque los pensamientos se traducen en hechos: llénalas con las cosas que quieres, no con las que no.

No se trata de negar los problemas, sino de engañar a tu mente. Cuando te sientas triste recuerda una situación feliz. Un pensamiento positivo destruye a uno negativo. La plenitud se logra cuando controlamos nuestra mente y estamos convencidos de buscar todos los días la realización, no sólo resultados. El creer, debe ser el ingrediente esencial para lograr nuestros objetivos en la vida. Y saber manejar nuestros pensamientos será la fuerza de nuestras convicciones, que harán de cada obstáculo un desafío a vencer.

No importa en qué momento de la vida te cansaste; lo que importa es que siempre es posible y necesario recomenzar, porque recomenzar es darse una nueva oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida y lo más importante: ¡es creer en ti mismo!