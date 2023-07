Démosle a Dios otra oportunidad

"Todo ser humano que anda cien metros sin amor se dirige a sus propios funerales con el sudario puesto”. Es una frase de Walt Whitman y qué cierta es. ¿Hoy estás viviendo en el amor y para el amor? Si tu respuesta es negativa, no estás viviendo. ¿Estás en la lucha por ser mejor hombre cada día?

No hay que olvidar que “lo que no se perfecciona, entra en decadencia”. Ser cada día mejor, vivir para lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos podría ser nuestra meta todos los días. Nunca debemos de olvidar que cuando Dios nos pide algo, es que nos va a dar algo mejor.

Tal vez hoy te pida tu tiempo, tu palabra o tu amor para que compartas con tus padres, con tu pareja o con tus hijos. Dios te ha dado tanto y tú no das fruto. ¡Has defraudado a Dios! Tenemos que dar fruto, pues hemos sido injertados de Dios. Y hoy tal vez Dios te pregunte: “¿qué has hecho por mis hermanos?”.

Quizá respondas que no has hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. Y tu excusa es que no tienes tiempo, pero no hay que olvidar que siempre hay tiempo para lo que se quiere y para lo que se ama.

En la vida sólo hay excusas y resultados. ¿Hoy, cuál es tu respuesta? Dios siempre está pensando en ti y te da la mano cuando más lo necesitas. Dios nunca desampara a los suyos y jamás los abandona.

Quienes lo abandonamos somos nosotros, con nuestra apatía, desidia y falta de fe. Él es un padre amoroso que tiene para nosotros una mejor perspectiva de nuestra vida, para que seamos felices con lo que tenemos y nos desarrollemos de forma plena e integral.

Dios siempre te es fiel, pero... ¿tú le eres fiel a Dios? Y lo más importante, ¿tienes una esperanza en la vida? La esperanza la alimenta Dios con nuestra fe, y eso nos da felicidad. Hay que tener todos los días fe y esperanza en Dios.

Es una buena receta para ser feliz. La confianza es poner nuestra fe en el corazón; es aceptar la fianza que Dios pagó cuando dio su vida por todos nosotros.

Por eso debemos llenarnos de fe y esperanza, pero en las cosas espirituales, no sólo en las materiales como el dinero, alcohol, fiestas y bacanales. Dios nunca nos ha defraudado, tal vez nosotros le hemos fallado.

Él es el amigo que nunca falla. Hoy podemos empezar a generar fe, esperanza y amor si logramos hacer contacto con Dios, usando nuestra fe y nuestro amor, para vivir un poco mejor.

Alimentaremos nuestra fe al confiar en Dios, con felicidad, con aceptación y con amor. Hoy Cristo te dice: “confía en mí, tengo tu plan de vida, tengo sed de ti para que seas feliz, sólo te pido que confíes plenamente en mí”.

¿Qué esperamos para escuchar su llamado a ser felices? Vivamos la oportunidad de volver a nacer con la fe, en el amor y en la confianza.

Hoy podremos hacer nuestra la frase de Goethe: “El futuro tiene varios nombres: para los débiles, es lo inalcanzable; para los temerosos, es lo desconocido; y para los valientes, es la oportunidad”. Así que démosle a Dios otra oportunidad para que nos ayude a ser felices.