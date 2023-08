Destruye al pesimista que vive en ti

La semana pasada un desconocido me hizo esta pregunta: “Doctor, ¿usted hace lo que escribe en sus artículos y practica lo que dicen sus libros?”. Me hizo reflexionar y pronto le respondí: “Santos, sólo en el cielo, aquí en la tierra se están fabricando. No, mi querido amigo, Dios no ha terminado todavía conmigo; el escribir compromete y trato de ser como esa persona de los libros, estoy en lucha de destruir al negativo que vive en mí”.

Hay que tener presente que nuestras palabras, sueños y pensamientos tienen el poder de crear condiciones en nuestra vida. De lo que hables, eso obtendrás. Si dices que estás mal, lo vas a estar; si llamas la desgracia, viene hacia ti. Esta es una ley del Universo. Si todos los días sigues diciendo que no soportas tu trabajo, puedes perderlo. No olvides que hay 15 personas que lo desean y están trabajando para quitártelo.

Si sigues diciendo que no soportas tu cuerpo, puedes enfermarte. Con nuestra mente tenemos el poder de crear salud o de lograr enfermamos. Nuestras palabras son mensajes que le enviamos a nuestra mente y el cerebro las procesa como reales. Si hablas mal de tu auto, puede ser robado o descomponerse. Somos lo que decimos y logramos lo que creemos, lo transformamos en realidad en nuestra vida.

Y si te traicionan o te defraudan, piensa en positivo y ten en los labios la frase: "nada es para mal, todo es para bien". Claro que en la vida hay problemas. Todos los tenemos; los únicos que no los tienen son los que están dos metros bajo tierra. Así que si sigues diciendo que no encuentras trabajo, vas seguir desempleado.

Busca algo qué hacer, algo qué amar y algo qué esperar. Llena tu mente de Dios, de pensamientos positivos y disfruta de este banquete que se llama ¡vida! y verás brotar a tu alrededor momentos de abundancia, riqueza y generosidad. Hagamos que nuestros pensamientos y nuestras palabras sean más positivos para destruir al negativo que habita dentro de nosotros. Tengamos fe, esperanza, amor, y empecemos a practicarlo en nuestra vida.