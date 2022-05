El amor vive en el recuerdo

"A veces el amor hace pasar el tiempo, y a veces también el tiempo hace pasar el amor”. La frase anterior nos habla de que en el matrimonio somos seres humanos y como tales necesitamos sentirnos amados y aceptados.

No basta con decir “te quiero”, hay que demostrarlo. “Lo triste del matrimonio es que a veces lo que se termina no es el amor, sino la paciencia”.

Cuántas veces tenemos cosas bellas que decir a la pareja y no las manifestamos. Frases que parecen cursis, pero reavivan el amor, como: “tú enriqueces mi vida”, “eres lo mejor que me ha pasado en este mundo”. Sabemos que la peor enfermedad en el matrimonio es la rutina, pero no nos vacunamos.

Podemos usar “el romanticismo en lo prosaico”, esto es, querer mucho a la pareja para hacer con ella los quehaceres como ir al súper, doblar ropa, lavar platos, lavar el auto, etc., sin que esto nos importe si nos dicen mandilón o a ella machista.

Lo triste es que hemos olvidado darnos amor y manifestarlo. Los problemas del trabajo, de nuestros padres ancianos, los de los hijos, el pago de hipotecas, etc., hacen que nos olvidemos de demostrar el amor y lo que sentimos por nuestra pareja.

¡Qué fácil es decir “te quiero”!, con una nota en la almohada o una flor en su escritorio. Las mejores expresiones de amor no cuestan ni un centavo. Así, en una fiesta mi esposa suele guiñarme el ojo y eso da luz a mi corazón, pues con eso me dice “te quiero”.

Para reavivar el amor es bueno que nuestra pareja nos secuestre, ya sea a una playa o al campo. Recuerdo que una vez mi esposa me llevó casi forzado a Campeche... y fueron dos días inolvidables en mi vida.

En la intimidad de pareja, la relación de una amistad debe estar por encima de la sexualidad y de la seguridad económica. El consejo que un amigo me dio hace años aún está vigente: “cásate con la persona que si fuera de tu mismo sexo, sería tu mejor amigo”.

Un plan de vida idóneo para que nuestro amor no muera es cancelar nuestro trabajo un día o una tarde y disfrutarse el uno al otro leyendo, cocinando, dando una caminata o arreglando el clóset. Lo importante no es lo que hacemos, sino lo que hacemos juntos.

Ir solos en un paseo no es para derrochar dinero, sino para derrochar amor en pareja. Recordar viejos años y volverlos a comentar: “te acuerdas cuando detrás del coco te besaba y tu mamá ni cuenta se daba?”. Esas añoranzas hacen reavivar la llama del amor, la cual... ¡qué fácil se extingue!

Un abrazo dice lo que mil palabras no pueden expresar; un apapacho a tiempo ha salvado más matrimonios que muchos terapeutas de problemas conyugales. Bien dice Aragón: “En la vida aprendí una sola cosa: amar. Les deseo una sola cosa: que sepan amar”.

Ese cáncer que hoy corroe nuestro hogar es un amor no manifestado y dado en el momento preciso. No olvidemos que “el amor vive en el recuerdo, se mantiene con la inteligencia y muere con el olvido”. Tengo en el cajón de mi clóset un pañuelo con pintura labial, el cual me lo dejó caer desde su ventana mi novia, ahora mi esposa, hace 45 años cuando le llevé una serenata. El pañuelo ya está viejo y amarillo, pero el beso sigue caliente e ilumina mi corazón cada vez que lo recuerdo.