En el libro “Razones de la esperanza”, del sacerdote español José Luis Martín Descalzo, se narra la historia de una monja moribunda que en su camastro agonizaba y tenía sed, por lo cual pidió a su compañera de cuarto un vaso de agua. Ésta se lo depositó en su mano y se alejó de ella.

A la mañana siguiente se asombró la monja que había dejado el vaso al ver que su compañera no lo había tomado, y le preguntó por qué. La monja en agonía respondió que no se había podido incorporar para beberlo y ya no quiso molestarla más, y añadió: “el onceavo mandamiento es no molestar”.

Cuánta enseñanza nos deja esta historia en esta pandemia de coronavirus, para conllevar la vida y no molestar a nuestros semejantes; tratar de vivir sin perjudicar; de existir sin lastimar a nuestro prójimo.

Porque bien podemos no molestar con la lengua, evitar dañar con el chisme o la murmuración de algo que ni sabemos si es cierto, pero como caníbales comemos la honra de nuestro prójimo y molestamos, lesionamos y destruimos con nuestra lengua viperina. Hay que tratar de no molestar con nuestro mal ejemplo.

Bien dice Ana Maria Rabate: “Cuida tus huellas, porque bien pueden ser la Biblia del prójimo que te rodea”. Pero ¡cómo molestamos con nuestro ejemplo! al no ser congruentes con lo que decimos y hacemos. No damos testimonio de vida, y sí con nuestro alcoholismo, drogadicción y consumismo desmedido; “deseducamos” a nuestros hijos y levantamos ampolla en nuestro prójimo al molestar e injertar dudas con nuestro mal ejemplo.

Deberíamos no molestar con nuestra mirada, pero cuando pasa una dama la desvestimos con la vista y fornicamos con la mente. Nuestras miradas son señales de inmadurez y de escarnio para nuestros semejantes.

Hay que saber diferenciar entre ver, mirar y observar, para no hacer con los ojos lo que a otras personas les puede parecer una ofensa o daño.

Hay que estar en lucha todos los días. No molestar con nuestro mal humor, que muchas veces lo llevamos a flor de piel. Molestamos al pensar que nadie tiene el derecho de estar alegre si nosotros no lo estamos; agredimos porque estamos enojados y tratamos de sembrar malestar en nuestro entorno.

El onceavo mandamiento nos pide no molestar, porque logramos entender que si ríes, todos ríen contigo, y si estás molesto, nadie tiene por qué soportarte, pues a la larga, o a la corta, te vas a quedar solo.

Y también hay que evitar molestar a Dios con nuestra desidia y pesimismo, con nuestra falta de fe al no tenerle confianza. Porque molestamos a nuestro Creador al ser desidiosos en servir, ayudar y compartir con el prójimo.

Molestamos al ser pesimistas y ver todo oscuro y negativo, al no alimentar esa fe que puede mover montañas y que al no ejercitarla molestamos al no entender que hoy el día puede estar triste y nublado, pero mañana estará alegre y habrá un sol esplendoroso.

Siento que el onceavo mandamiento es muy importante, y más ahora en esta pandemia. Viene a complementar a los otros diez, porque al no molestar, ayudamos al prójimo, servimos en la obra de Dios y vivimos un cielo anticipado al ser felices hoy y ahora. ¡Ánimo, pronto saldremos de esta pandemia!