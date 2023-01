Todo el mundo experimenta sensaciones de lo que conocemos como inseguridad. Nos sentimos inseguros de la cantidad de dinero que tenemos en el banco, del amor que nos prodiga la familia, de la preparación o educación que recibimos en la universidad. O a veces tenemos sentimientos de inseguridad en relación con la salud, la edad o la apariencia física.

Pero valdría la pena preguntarnos ¿qué es lo que nos hace sentirnos inseguros? Casi con certeza daríamos una respuesta errónea. Tal vez diríamos “tengo un amigo que no me quiere lo suficiente” o “no tengo la formación académica necesaria”. Siempre daríamos una respuesta de algo externo de nuestra persona, sin dar nos cuenta que los sentimientos de inseguridad no se deben a nada exterior de nosotros, sino a la programación emocional, a lo que decimos de nosotros mentalmente.

Si cambiamos nuestro programa, nuestros sentimientos de inseguridad se desvanecerían.

Porque hay personas que se sienten absolutamente seguras sin tener dinero en el banco; mientras hay otras que son millonarios y viven con la angustia de la falta de dinero. Lo importante no es la cantidad de dinero, sino la programación.

Hay personas que no tienen amigos y se sienten muy seguros de que los quieren, y otros que viven con muchas amistades sufren porque nadie los puede amar y querer.

Para hacer frente a nuestros sentimientos de inseguridad hay cuatro formas de examinarlos, comprenderlos y desecharlos:

1.- No cambies, acéptate. Es inútil que trates de calmar tus sentimientos de inseguridad tratando de cambiar las cosas exteriores a ti. En tu lucha por cambiarlas tal vez logres algo, pero no será muy duradero. Las personas no van a cambiar, ni las cosas. No merece la pena que gastes energías y tiempo en mejorar tu apariencia física, en hacer más dinero o en asegurarte del amor de los demás. Acepta la vida y deja de preocuparte.

2.- Cuida tu mente. Aquí vas a atacar el problema realmente donde está… ¡dentro de ti! Hay personas que a pesar de encontrarse en la misma situación en que te encuentras no sienten la menor inseguridad. Estas personas existen y les vale lo externo. El problema no depende de la realidad exterior de ti, sino de ti mismo, de ¡tu programación!

3.- Sé cómo eres y no aceptes una programación. Te ha sido impuesta desde que eras niño. Te enseñaron que con tu comportamiento y tus reacciones de pánico vas a vivir enfrentando al mundo. Crearon en tu interior una confusión emocional llamada inseguridad. Te dijeron: para ser seguro tienes que hacer mucho dinero, para tener tranquilidad tienes que esforzarte mucho, y tienes que agradar a las demás personas para tener éxito.

4.- Deja que la vida fluya y vive el hoy y el ahora. Siempre estas inseguro de lo que te traerá el futuro, limítate simplemente a recordar que en los últimos 6 o 12 meses, has estado igual de inseguro acerca de los acontecimientos que habrían de producirse, y cuando finalmente se produjeron te las arreglaste para dominarlos de una forma o de otra, gracias a las energías y recursos que acumulaste en el momento y no gracias a tu anterior preocupación, que lo único que te dio fue un sufrimiento innecesario y te debilitó emocionalmente.

Por eso, intenta decir: “si hay algo que pueda hacer ahora con respecto a mi futuro, lo haré. Fuera de eso me limitaré a dejar que siga su curso y me dedicaré a disfrutar el momento presente, porque la experiencia me ha enseñado que sólo puedo hacer frente a las cosas cuando éstas se presentan y no antes que ocurran. Y el presente me proporciona siempre los recursos y la energía necesarios para afrontarlas”.

Las aves y las flores tienen la ventaja sobre los humanos de que no tienen el concepto del futuro, ni palabras en sus mentes, ni preocupación alguna por lo que sus semejantes piensen de ellos, por eso son imágenes perfectas de Dios. No te inquietes por el mañana, porque el mañana ya cuida de sí. Busca el reino de Dios por encima de cualquier cosa, y todo lo demás se te dará por añadidura.