Los cadáveres ambulantes

Para verme entre los muertos ya no voy al camposanto. Busco plazas, no desiertos, para verme entre los muertos. Hay almas que hieden tanto, hay corazones tan yertos, que para verme entre los muertos ya no voy al camposanto”. Son versos de Manuel González Prada, y ahora que viene el 2 de noviembre, Día de Muertos, qué bueno es volver a leerlos, para ver cuántos cadáveres están deambulando a nuestro alrededor.

Son personas que han perdido la fe, el amor y la esperanza, porque con sólo verles la cara uno sabe que llevan en el alma “el hastío de la vida”.

Personas que no quieren a nadie, y lo que es peor, no quieren que se les quiera. Sienten que externar sus sentimientos y emociones es perder su masculinidad, y que mostrar su alma al descubierto es para seres inferiores.

Y sin darse cuenta, son la causa de infelicidad para los que tienen cerca, en vez de ser para sus familiares y semejantes motivos alegría, paz y tranquilidad.

Uno sale a la calle y se encuentra con cadáveres ambulantes, esos que piensan que el mundo es una conspiración en contra suya, y esto los hace vivir cerrados, hoscos y continuamente llevan una vida llena de desconfianza y de temor.

Ven en los demás un enemigo en potencia, y apenas uno los saluda afilan la lengua para lesionar y lastimar con sus opiniones o palabras mordaces y agresivas. Son sujetos que todo lo quieren para ellos y nada están dispuestos a dar a los demás.

Se les olvida que el servicio es la máxima expresión del amor, y servir es la única forma de ser feliz en este mundo. Cuántas veces nos topamos con esos seres que nunca tienen una palabra amable para nadie, pero sí la lengua viperina para agredir y lastimar.

Porque viven hurgando en la vida de los otros, en vez de vivir bien la propia. Son seres que se creen perfectos e incorruptos, pero lo son en su egoísmo e incapacidad de dar amor y comprensión. Viven para ellos y su egocentrismo es lo único que les alienta para continuar en su vida, con una miserable existencia.

Son injustos con el prójimo, aplastan a sus semejantes y usan a las personas para obtener las cosas, cuando deberían usar las cosas para obtener a las personas.

Nuestro mundo está lleno de cadáveres ambulantes, esos que ya no tienen fe en nada. Tal vez alguien los lastimó y usan eso como excusa y bandera para lesionar y lastimar a todo el que se les ponga enfrente.

No han entendido que la fe genera felicidad y ésta es dada por el amor manifestado en obras con nuestros semejantes.

Viven con las arrugas en la frente, con un gesto agresivo y amenazador. Su cara es como un cuchillo afilado, listo para agredir y cortar la armonía de los demás.

Han cerrado en su vida la puerta de la esperanza, y sienten que llevan su ataúd a cuestas, porque su existencia se les ha vuelto un martirio.

Son los cadáveres ambulantes que están desfilando a nuestro alrededor, porque han olvidado que la única justificación para nuestra existencia es el amor traducido en obras de bondad.

No han entendido que manifestando su amor a sus padres, pareja e hijos harán que vuelvan a nacer y a resucitar para tomar un nuevo camino para vivir con felicidad, disfrutando la vida en plenitud.

Hoy tal vez seas otro cadáver ambulante si no estás generando alegría, optimismo y amor en las personas que te rodean. Hay que salir de nuestro egoísmo y empezar a regalar sonrisas e injertar en nuestro prójimo amor manifestado en obras.

Todos podemos, si queremos, volver a nacer y disfrutar el hoy y el ahora. No seamos uno más en las filas de los cadáveres ambulantes, no seamos personas que estén más muertas de los que ya no tienen vida, porque como dijera Bob Dylan: “Aquel que no está ocupado en nacer, está ocupado en morir”.