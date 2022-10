Médico de cuerpos y almas

Hoy se celebra el Día del Médico. Y, querido h e r m a n o médico, deseo compartir contigo estos conceptos que nos pueden ayudar en el ejercicio de nuestra profesión:

“Haz el bien que no hace ruido, es el que más ayuda a la humanidad. Pon nobleza en tus acciones y con tu ciencia transmite amor, compasión y salud, siendo un imán que atraiga a Dios, ya que con tu persona Él realizará milagros”.

“Haz una cruz de amor, y de un amor hecho cruz, que redima al hermano en la enfermedad y salve al moribundo de las garras de la muerte. Sé una fuente de luz y alegría que llene corazones e inunde a las almas”.

Que al realizar tu trabajo, aun en la adversidad, sea una rosa que cause admiración, por florecer entre las espinas del sufrimiento, el dolor y de la muerte.

Esfuérzate en transformar lo divino en lo humano, pues tú eres “un hacedor de milagros” con tu sonrisa, tu ciencia y tu amor.

Esto es lo que tú, hermano médico, puedes lograr con tu persona, si te conectas con el Creador, ejerciendo tu apostolado, siendo servicial, amable, gentil y compasivo.

Que cuando toques a tu paciente sienta la mano de Cristo realizando milagros, pues en tu persona muchas veces Dios se humaniza.

Cuántas veces has tenido que salir de una mañana exhausto y entrar en una tarde complicada para no dormir en la noche, pues las urgencias piden tu entrega. Cuántas veces has tenido que ser fuerte para luchar contra la muerte y salir... ¡derrotado! llevando en la frente el estigma de que no eres mejor porque te alaben, ni peor porque te insulten.

Cuántas veces el sufrimiento de tu paciente te ha hecho llorar y empiezas a desfallecer, pero con la fuerza de la oración lograste salir adelante.

Y aunque muchas personas te han pagado con la ingratitud, con el insulto y la crítica, tú has seguido sirviendo, pues sabes que el servicio es tu apostolado y tu profesión una entrega.

No desfallezcas en tu lucha por la salud, el estudio y la cultura. Sigue siendo “médico de cuerpos, pero también de almas”, pues ahí es donde más puedes ayudar a tus pacientes. No esperes el aplauso de los hombres, es mejor la gratitud de Dios.

No te dejes corromper por la fama y el dinero, son dos “amigos engañosos” que pueden desviar tu apostolado y hacerte “un comerciante de la salud”.

Sé presencia viva de Dios en la tierra y encarna a Cristo en hacer milagros, tienes en las manos el don de volver divino lo humano y de transformar lo imposible en realidad.

Pidamos, hermanos médicos, al Señor, que sea luz en nuestros conocimientos profesionales; amor en nuestros esfuerzos y vida en la salud de los enfermos; que santifique nuestro trabajo y haga digna nuestra profesión.