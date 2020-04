Narra un fragmento de la poesía “ El brindis del bohemio”: “Brindo, por la esperanza que a la vida nos lanza, de vencer los rigores del destino, por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia esgrimiendo en mi frente mi venganza; si en mi cielo de tul limpio y divino no alumbrara mi sino una pálida estrella: ¡Mi esperanza!”.

En esta pandemia hay que tener una actitud positiva y nunca perder la esperanza. Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. Tenemos que entender que la esperanza es como el sol, arroja todas las sombras detrás de nosotros. Pero hay que pensarlo, visualizarlo y sentirlo.

El poeta lo dice en forma correcta: “Sigue caminando con esperanza en el corazón, y nunca caminaras solo”. La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad. Eso es ¡convertir nuestros sueños en una realidad! No hay nada como un sueño para crear el futuro. Buena es la frase y hay que reflexionarla:

“Cuando estés en el extremo de la cuerda, ata un nudo y agárrame”. Es la posibilidad la que nos hace seguir adelante, no la garantía. Siempre habrá una cuerda para agarrarte, y solo se ve desde abajo. Hoy es un buen día para hacer una reflexión profunda y aprender a colgarnos de la soga de Dios. Estamos recluidos en nuestro domicilio y esto es una oportunidad para reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra pareja y con toda nuestra familia.

Hay que estar preparado para lo peor, pero hay que esperar siempre lo mejor. Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Al final del día debemos de ir hacia adelante con esperanza, y no hacia atrás con miedo. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Porque no se puede nadar hacia nuevos horizontes hasta no tener el coraje de perder de vista la costa. Tenemos que cuidar que nuestros pensamientos sean siempre positivos, y tener una actitud optimista.

Buena es la frase de Séneca: “Nunca dejes que aniden en tu mente los pájaros del infortunio”. Y lo creas o no, los obstáculos son esas cosas terribles que vemos al quitar los ojos de nuestra meta. No debemos de sujetar nuestra nave con una sola ancla, ni nuestra vida con una sola esperanza. En la adversidad, una persona siempre es salvada por la esperanza.

Cualquier cosa pequeña puede dar esperanza, igual que una vela en la oscuridad. La esperanza es un riesgo que hay que correr. Oración, acción y meter en nuestra vida a Dios. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz; así es como entra Dios en nuestra vida. En esta cuarentena y en esta pandemia, sigamos caminando con la esperanza en el corazón. Llenemos nuestra mente con la alegría, el optimismo y el amor, y nunca caminaremos solos.

La esperanza es el único bien común a todos los hombres; los que lo han perdido todo, la poseen aún. No pierdas la esperanza y no permitas que se oxide el hierro que hay en ti, que por ti una mujer en gestación puso en riesgo su vida hace años.