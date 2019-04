“Para decirle a Dios”

Me acerqué a mi parroquia, e interrogué al párroco: ¿Padre, cuál debe de ser mi oración en esta cuaresma? Transcribo a continuación la bella oración que el sacerdote me obsequió.

“Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar sin desconfianza; te amo, señor, pero ayúdame a demostrarte que te quiero. Estoy arrepentido, pero ayúdame a no volver a ofenderte. Te adoro, Señor, porque eres mi creador y te anhelo porque eres mi fin.

Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien y me refugio en Ti, porque eres mi protector. Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me equilibre. Que tu misericordia me consuele y tu poder me defienda.

Te ofrezco, Señor, mis pensamientos, ayúdame a pensar en ti. Te ofrezco mis palabras, ayúdame a hablar de ti. Te ofrezco mis obras, ayúdame a cumplir tu voluntad. Te ofrezco mis penas, ayúdame a sufrir por ti. Todo aquello que quieres Tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque lo quieres Tú, como Tú lo quieras y durante todo el tiempo que lo quieras.

Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi corazón, y santifiques mi espíritu. Ayúdame, Señor, a superar con austeridad el placer, con generosidad la avaricia, con amabilidad la ira, con fervor la tristeza.

Que sepa yo, Señor, tener prudencia al aconsejar, valor en los peligros, paciencia en las dificultades, y sencillez en los éxitos. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en el trabajo y firmeza en mis propósitos. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura.

En esta cuaresma Señor, recibe mi miedo y transfórmalo en confianza. Mi sufrimiento en crecimiento. Mi silencio en adoración. Mi crisis en madurez. Recibe señor mis lágrimas y transfórmalas en plegarias. Mi ira en intimidad. Mi desánimo en fe. Mi soledad en contemplación. Recibe Señor mis amarguras y transfórmalas en paz. Mi espera en esperanza, y mi muerte en resurrección.

Esta cuaresma quiero recitarte “El soneto a Cristo Crucificado”: “No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido; muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas, y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y, aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera”. Cuaresma, tiempo de oración, meditación y reflexión.