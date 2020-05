"Trabaja de prisa para vivir despacio”. Tal vez es la frase que tu mente te está enviando el día de hoy, pero no quieres aceptarla, porque siempre vives corriendo y se te ha olvidado que lo único que al final de tu vida te espera es...¡tu sepultura!

En esta pandemia podríamos darnos tiempo para ser felices, disfrutando nuestro aislamiento en la casa y no sufriéndolo. Mi maestro en la primaria tenía una frase: “Pierde una hora por la mañana y la estarás buscando todo el día”. Pero la vida me enseñó a tomarme una hora libre al día y disfrutarla, eso es para poder llegar a viejo.

Cuántas personas sólo viven para trabajar, y lo que sucede es que le tienen miedo al fracaso. Pero no han entendido que en la vida hay algo peor que el fracaso, es el no haber intentado nada. Todo fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. El trabajo y sólo el trabajo disfrutado con gozo nos puede llevar al éxito. El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es... ¡el diccionario!

Lo que sucede es que siempre estamos buscando hacer lo importante y se nos olvidan las cosas pequeñas e intrascendentes. ¿Comes para vivir o vives para comer? En esta pandemia ya bajaste de peso o estás con un sobrepeso asfixiante. Tengamos presente que “comidas largas crean vidas cortas”. No hay que olvidar que “lo insignificante es tan importante como lo demás”. Hoy es un buen día para decirle a la persona amada que la queremos, expresarle al amigo nuestro afecto y hacer aquella llamada por teléfono que hace años estamos posponiendo. No me digas que no has tenido tiempo, ten presente que “nosotros matamos el tiempo, pero él nos entierra”.

En estos tres meses, en la soledad de mi domicilio, he aprendido a trabajar con mis pensamientos y a tratar de llevar una vida gobernable en mente, cuerpo y espíritu. Nadie nos puede lastimar tanto como lo hacen nuestros propios pensamientos, cuando estos son negativos o derrotistas. “Tu peor enemigo siempre será tu mente, no sólo porque es quien conoce tus debilidades, sino porque es quien las crea”. Entendamos que “el pensamiento es el corcel y la razón el jinete”.

¿Le das mantenimiento a tu mente, a tu cuerpo y a tu alma? ¿Se te ha olvidado reír? Hay que tener presente que “la risa es la distancia más corta entre dos personas”. Hoy podríamos reírnos de nosotros mismos, porque nos hemos descuidado y no hemos disfrutado esta vida que Dios nos dio. “La vida es un banquete, pero lo triste es que nosotros nos estamos muriendo de hambre”. Tal vez eres un corazón estéril en lo afectivo, porque no te ensañaron a dar amor y a recibir el amor. En el corazón hay cuerdas que vale la pena hacerlas vibrar.

Empecemos a manifestar nuestro amor a los seres que tengamos más cerca y terminaremos dando amor a todo ser viviente; porque Dios depositó en nosotros la semilla del amor para ser difusores de su amor. El hombre que no ama y no da su amor, es un cadáver ambulante con su ataúd a cuestas.

El amar es servir, el amar es dar, el amar es estar presente en el momento preciso cuando un ser humano nos necesite. “Las grandes almas son como las nubes, recogen para verter”. Hoy tal vez estás viviendo en tu egoísmo, y se te ha olvidado que el servicio es la máxima expresión del amor. Ser generadores de amor, ser creadores de ilusiones y ser difusores de esperanzas. Bien dice aquel slogan publicitario: “En la fábrica hacemos cosméticos, en la tienda vendemos esperanzas”.

Sigamos en lucha en esta pademia, de cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo. Huyamos del ser pesimista que llevamos dentro y empecemos a servir con amor. Al hombre se le ha definido como un buscador de la felicidad, pero no se ha dado cuenta que a veces la felicidad siempre lo está buscando a él.

Ánimo, en esta pandemia ¡saldremos adelante!