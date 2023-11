Refuerza Guardia Nacional la seguridad en el Estado

Al cierre de 2022, se tenía en Yucatán 968 elementos adscritos a la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2023, cuenta con cinco Subestaciones, una compañía, un campo militar, una Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones y, una Coordinación Estatal.

Entre las acciones de seguridad realizadas en Yucatán el año pasado, la GN reportó mil 397 boletas de infracción en las carreteras y puentes de jurisdicción federal; registró 15 presuntos delitos y ninguna falta cívica.

Para este trabajo dispuso de tres vehículos terrestres asegurados y un arma de fuego.

No se tuvo reportes de personas desaparecidas o no localizadas. Se registraron dos obstrucciones de carreteras y puentes, lugares en los que no se tuvo casos de robos y se atendieron 304 accidentes en carreteras y puentes de jurisdicción federal.

Respecto a las Coordinaciones Regionales de la Guardia Nacional, se cuenta con una coordinación estatal y 4 regionales; en cuanto a construcción de compañías, en 2021 se construyó una en Tekax, y en el 2022, otra en Motul; además, tres instalaciones del Ejército Mexicano fueron destinadas a la GN, para hacer un total de 5 instalaciones distribuidas en todo Yucatán.

Finalmente, la GN registró 15 mil 214 accidentes en carreteras y puentes federales de todo el país. Se reportaron 7 mil 265 personas lesionadas y 2 mil 309 personas fallecidas. En contraste con 2021, la cantidad de accidentes aumentó 1.7% en 2022.