El pasado domingo el presidente adelantó un “regalo” de Navidad a los soldados y marinos al anunciar durante su gira por la Península de Yucatán que se analiza dar la administración y operación de tres tramos del tren maya y los aeropuertos de Tulum, Palenque, Chetumal y “Felipe Ángeles”, de Edomex, a una empresa que dependa de los militares y que las utilidades se destinen “a fortalecer las finanzas para pensionados (sic) y jubilados de las fuerzas armadas, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional".

Se infiere que la decisión fue consultada con los altos mandos de Sedena y Marina, aunque, como suele suceder, lo más probable es que salió sobre la marcha, pues no detalló cómo se aterrizará esta enésima encomienda a las instituciones que ahora son sus preferidas pero que antes de llegar a la Presidencia pugnaba por que volvieran a sus cuarteles.Atrás quedó la desconfianza que tenía por las operaciones militares que le llevaron incluso a pedir investigaciones judiciales contra ellos.

Recordamos que en junio de 2012, en su videomensaje semanal en Youtube, siendo precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador dijo: “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses”. En noviembre de 2018, pidió al entonces titular de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que regrese a los militares a sus cuarteles, porque llevan diez años luchando contra la inseguridad y “ya están desgastados”.

Sin embargo, al llegar al poder se percató que cumplir su promesa era imposible en el escenario actual, pues a dos meses de su gobierno y pese a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, la inseguridad se ha recrudecido, como dan cuenta todos los días los medios de comunicación, y las cifras oficiales revelan que bajo su mandato acumula récords de homicidios, y, por otro lado, la depuración de las policías civiles no se ha materializado desde hace tres sexenios, y de la Guardia Nacional ni hablemos porque quedó como una dependencia más de las fuerzas armadas y no como el cuerpo de élite que se esperaba.

Ahora, con el gobierno de la 4T, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada cumplen nuevos roles que contrastan notablemente con el que mantuvieron hasta casi finales del siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre. De ahí que algunos especialistas en temas castrenses sostengan que es producto de una "compensación" de AMLO a solados y marinos, por su desgaste social en las tareas de seguridad. Aunque otros insisten en su discurso de la “militarización” con la multiplicidad de funciones.

En respuesta, cito lo dicho en julio pasado por el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, para justificar la entrega a la Armada de los puertos mexicanos: "Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien”.

¡Feliz Navidad!

Le urgen asesores

Alguien debe asesorar al mandatario en cuestiones de la milicia (tiene al general Audomaro o a los titulares de Sedena y Semar), pues con frecuencia cae en errores, y no me refiero a la sintaxis,la semántica o el uso polisémico del lenguaje, pues ya sabemos que no es lo suyo. Dos precisiones sobre sus dichos en Yucatán: las fuerzas armadas engloban al Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y en estas NO hay jubilados, sino militares en situación de retiro, pues siguen bajo la tutela de las secretarías del ramo, con los derechos y obligaciones que la legislación establece. Sí hay pensionados, que son las viudas o viudos de los militares.

Y respecto al “fortalecimiento” de las finanzas para ese rubro, hay que destacar que los haberes de retiro y las pensiones los cubre el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) en tiempo y forma. No precisó en qué rubro se aplicarían esos recursos “extra”, pero bien podrían ser para cubrir la Previsión Social Múltiple actualizada a los retirados (que Hacienda les ha negado) o ampliar la cobertura en salud. Porque uno “se va con la finta” al escuchar anuncios que no se concretan.