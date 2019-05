En México el Día de la Madre se festeja el 10 de mayo desde 1922 y en este día se acostumbra regalar a las mamás ciertos obsequios tradicionales como electrodomésticos, chocolates y flores.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 32.5 millones de mujeres son madres en México, las cuales no siempre disfrutan lo que se les obsequia en su día.

Según varias madres con hijos mayores de 18 años, entrevistadas por el portal Verne, las buenas intenciones a veces no dan en el clavo.

Es lo que le pasó a Nelly, quien recibió hace un par de años una juego de sartenes de parte de su hijo.

“Me dijo que era para que hiciera ahí unos huevitos estrellados y cosas ricas de comer”, cuenta, vía telefónica. “No lo compraste para mí, sino para ti”, le dijo la madre regiomontana a su hijo de 20 años.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), poco más del 20 por ciento de los regalos que se harán este 10 de mayo son artículos para el hogar, como electrodomésticos, utensilios o alimentos para la despensa.

“Es una costumbre anticuada, sólo es buena idea si eres aficionada a la cocina”, dice Gina, del Estado de México.

Cualquiera pensaría que las flores y los chocolates no fallan, pero sigue siendo un detalle que cae en el cliché.

“Se agradece el detalle siempre y es bonito que te regalen cosas, pero a veces parece que no son muy imaginativas”, cuenta María, madre de tres hijas que cada 10 de mayo le llevan un pastel y un ramo de flores.

¿Qué quieren?

Pero entonces, ¿qué es lo que quieren las madres mexicanas? La mayor parte dice que no espera nada, pero si se les insiste, algunas confiesan.

“A mí me gustaría que me den dinero”, cuenta Pilar, de 60 años. “Mis hijos dicen que no me dan dinero porque me lo gasto en cosas de la casa”, dice vía mensajes de texto.

“La verdad es que me encantaría que me lleven de viaje”, señala Astrid, de 55 años y con tres hijos.

“Yo lo que realmente quisiera es un día real de descanso”, cuenta Fabiola, de 40 años.