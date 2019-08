Henry Chablé/Mérida

Llegar hasta la cima del éxito no ha sido nada fácil para la yucateca Regina Alférez Licea, una joven de apenas 21 años que a pesar de su corta edad el retiro rondó por su cabeza, esto debido a que tuvo que esperar cuatro años para ser titular en la Selección Nacional de Natación Artística.

A pesar de esa situación, la espera valió la pena, la vida la recompensó y ahora es parte fundamental del equipo de “sirenas” mexicanas que en los últimos años han brillado por todas partes del mundo.

“Siento que la vida me está premiando por todo lo que he trabajado durante muchos años. No ha sido nada fácil, pero ha valido la pena. Cuatro años fui suplente, la verdad pasó por mi mente retirarme pero decidí esforzarme más. Ahora estoy disfrutando mucho este momento”, comentó Alférez Licea, a su llegada a Mérida.

Apenas hace unos días, la yucateca, junto a las demás integrantes de la Selección que es comandada por la jalisciense Nuria Diosdado, dejó impresionados a propios y extraños con la rutina “El universo, un mundo inexplorado”, que recordó los 50 años de la llegada del hombre a la luna, la cual les valió la plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, y estar entre las mejores 10 del Mundial de Gwangju, Corea del Sur, en rutina libre y técnica.

“La verdad es una plata que nos sabe a oro. Nuestro sueño era la medalla de primer lugar, no se pudo, pero eso no nos va a tumbar, trabajaremos al 200% para nuestro siguiente objetivo: conseguir el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el pre-olímpico del otro año, no va estar fácil, pero es alcanzable”, señaló.

"Ahora, en el Campeonato Mundial recibimos muy buenos comentarios lo que nos tiene muy contentas", declaró la yucateca Regina Alférez Licea.

Inicios en el agua

Regina, quien estará unos días deacansando en Yucatán, no se olvida del lugar que la vio crecer como nadadora, es por eso que no dudó en visitar la Alberca del Estadio “Salvador Alvarado”, que fue donde inició a los 7 años.

“Esta alberca me trae muchos recuerdos, fue como mi segunda casa. Estar aquí me recuerda lo que soñaba cuando era pequeña, las metas que tenía y los sueños por cumplir todos mis objetivos”, explicó.

El esfuerzo demostrado en los últimos años la ha posicionado como la única yucateca en el equipo tricolor, situación que para ella es una gran recompensa.

“El ser la única yucateca es muy satisfactorio para mí, es un sueño que tuve desde muy pequeña. En las competencias me motiva mucho saber que represento a México y a mi Estado”, finalizó.