Israel Cárdenas/Redacción

A la medianoche de hoy cierra el plazo para que las organizaciones civiles soliciten la creación de nuevos partidos políticos estatales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), cuya convocatoria se volverá a abrir hasta dentro de seis años, es decir, en enero de 2025.

La asociación civil “Demócratas” que busca constituirse como partido político nacional presentó ayer en Mérida su proyecto político.

Su coordinador estatal, Winston Javier Tamayo Escalante, declaró que la diferencia con los demás partidos políticos radicará en que ellos sí elegirán a sus dirigentes y candidatos de elección popular por voto directo de sus militantes.

“La diferencia con los demás partidos políticos será que vamos a ser el primer partido democrático porque no existe ninguno que practique la democracia, no dejan a los militantes decidir quiénes serán sus representantes porque las candidaturas se venden. Es un triste y viejo vicio de la política mexicana”.

La asociación “Demócratas” es liderada en esta entidad por ex militantes de partidos políticos, Winston Javier Tamayo ex miembro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Felipe Neri Espinosa Herrera ex militante de Movimiento Ciudadano, y el representante nacional de la citada agrupación civil, Vladimir Aguilar García, ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tamayo Escalante agregó que en marzo próximo realizarán cinco asambleas constitutivas en Yucatán, una por cada distrito electoral federal, como parte de los trabajos en vías a constituirse en partido político nacional.

En este contexto, el consejero electoral del Iepac, Antonio Matute González declaró ayer que a la medianoche de hoy vence el plazo para que cualquier asociación o ciudadanos que quieran constituir un partido político estatal manifiesten la intensión al organismo electoral. Este rotativo ha informado que en el Iepac hay tres solicitudes para construirse en partido político estatal.

“La próxima convocatoria para abrir partidos políticos será hasta el año 2025 porque la Ley de partidos políticos del Estado de Yucatán establece que para la constitución de un partido político únicamente se podrá hacer en el mes de enero del año inmediato posterior al de la elección de gobernador, por lo tanto, de 2013 que tuvimos la oportunidad hasta el 2019, y ahora tendríamos que esperar la elección del 2024 para que en enero de 2025 sea la próxima oportunidad para constituir un partido político”, dijo el funcionario electoral.