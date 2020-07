Incertidumbre entre los padres de familia ante el regreso a las escuelas

MÉRIDA, Yucatán.- Al gasto de uniformes, material escolar, mochilas, zapatos para el próximo ciclo escolar se suma el de cubrebocas, gel antibacterial, higienizantes y caretas.

Sin embargo, y aunque la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) no ha publicado la lista que deberán surtir los padres de familia, tendrán que agregar artículos de higiene y prevención para que los niños y jóvenes acudan a los colegios de todos los niveles educativos en el Estado.

Padres de familia están conscientes de este gasto adicional, pero, en general, se vive un ambiente de incertidumbre en torno al regreso a clases, los papás no han podido adelantar la compra como lo hacen cada año, porque desconocen qué sucederá con el retorno a la aulas. Algunos preguntan en las redes sociales si se usarán uniformes o si pueden adquirir algunos productos antes que estos suban de precio.

María Teresa Cetina Cano, madre de tres jóvenes en edad escolar, universidad, preparatoria y secundaria, manifestó que no sabe cómo será la nueva dinámica de clases en el próximo ciclo, pero lo cierto es que no ha podido adquirir material.

“Al concluir las clases vemos que les quedó de material a mis hijos, cuando salgo al centro o a una plaza comercial, les compro libretas o cosas que sé que no tienen y les puede servir para hacer sus tareas, además al no ser temporada de adquirir estos productos, los precios son más económicos, pero con la contingencia sanitaria los establecimientos han estado cerrados por lo que no ha podido adquirir nada por el momento”, indicó.