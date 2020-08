Clases a distancia provocarían severas pérdidas económicas a comercios

MÉRIDA, Yucatán.- El regreso a clases a distancia dejará pérdidas económicas por casi mil millones de pesos a la industria papelera, negocios de útiles escolares, zapaterías, tiendas de uniformes y librerías de Yucatán, ya que ante las nuevas medidas de las autoridades educativas para el próximo ciclo lectivo, gran parte del periodo será a distancia y no presencial, adelantó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome).

Ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el inicio de clases será el 24 de agosto, pero no de forma presencial, lo cual solo se dará cuando el semáforo epidemiológico nacional esté en color verde.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, señaló que el año pasado la derrama económica para el sector por el regreso a clases fue de 940 millones de pesos, por lo que la nueva modalidad tendrá un impacto severo en la economía del sector, que perdió ventas con fechas claves, como las celebraciones de Día del Niño y de la Madre.

Precisó que negocios como papelerías, librerías, zapaterías, almacenes de uniformes escolares y ropa serán los principales afectados, ya que el próximo ciclo escolar será, en su mayoría, a distancia.

“Con esto, los padres de familia dejarán de adquirir uniformes, zapatos, papelería, libros, mochilas y una gran cantidad de artículos que requieren los niños y jóvenes en las aulas, lo que se traduce en un fuerte impacto a la derrama económica que cada año recibe este importante sector de la economía yucateca”, subrayó.

Salum Francis adelantó que este año tampoco se realizará la feria “Regreso a clases”, además de otras expos que se efectuaban en las instalaciones del Siglo XXI, en las cuales participaban compañías relacionadas con la venta de útiles escolares.

“En estos momentos muchas familias están muy presionadas económicamente por la falta de empleo y mecanismos para subsistir, por lo que el regreso a clases será sumamente complicado y no se advierte una mejoría a corto plazo”, mencionó.

Detienen compras

En Yucatán, algunas escuelas solo pidieron a los padres de familia adquirir libretas para que los estudiantes realicen las tareas que marquen en las clases a distancia.

Aunque promociones de mochilas, loncheras, lapiceras, artículos de papelería, útiles escolares, así como una gran variedad artículos “invaden” las redes sociales, los padres de familias no quieren hacer un gasto, ya que desconocen cómo se desarrollará el curso escolar.

Escuelas de nivel preescolar particulares tienen una lista de útiles, pero no se la proporcionaron a los padres de familia porque primero checarán qué material quedó de sus hijos del curso que concluyó y con base en ello les harán el requerimiento del nuevo ciclo.

Minelia Sánchez dijo que su hijo pasó a segundo de preescolar, en un colegio particular, la maestra le pidió tres libretas y el pago de los libros, que son 900 pesos, pero hasta que se defina cómo serán las clases les pedirán el material escolar.

“La maestra comentó que están analizando qué material le quedó a cada niño en la escuela, una vez que terminen y se conozca la nueva metodología que seguirán, nos informarán qué otras cosas necesitarán para las tareas y trabajos”, indicó.

Por su parte, Arubi Perera, dijo que su hijo estudia el cuarto de primaria en una escuela de gobierno, y explicó que aún no les han entregado la lista de útiles, por lo que no ha comprado artículos, pero ahorra dinero para que cuando le informen tenga recursos para adquirirlos.

No obstante, comentó, confía que sea menos que el año pasado, cuando gastó más de dos mil 500 pesos, en útiles, mochila, uniformes, zapatos y otras cosas.

“No he comprado, porque no tenemos la lista, pero este año no haremos gasto de mochila, porque está buena la del año pasado, ni en uniformes, ya se los probé y todavía le quedan a los niños”, expuso.

Al parecer, los padres de familia tendrán un respiro económico en esta contingencia sanitaria, porque no harán, por el momento, el gasto de útiles, libros, uniformes, zapatos, mochilas, loncheras.