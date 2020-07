El regreso a las aulas será hasta que el semáforo esté en verde: SEP

MÉRIDA, Yucatán.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el regreso a clases en la entidad y en los demás estados del país solo será hasta que el semáforo epidemiológico de riesgo por coronavirus Covid-19 esté en el color verde, por lo que los casi 600 mil estudiantes de nivel básico, media superior y superior estarán condicionados a la evolución de la enfermedad en su región.

En Yucatán, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) había adelantado que el inicio de clases para el próximo ciclo escolar 2020-2021 sería hasta el lunes 24 de agosto, bajo protocolos de prevención que establecen el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y el mantener la sana distancia.

Además, en un primer momento se establecerían turnos escalonados de ingreso a las aulas con días y horarios diferidos, con la intención de mantener la distancia adecuada y evitar las aglomeraciones de alumnos en un espacio cerrado, como lo es el aula.

En su momento, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, comentó que de ahora en adelante se incorporarán en todos los niveles educativos el tema de la salud, pues la pandemia del coronavirus Covid-19 ha evidenciado a la población de riesgo con enfermedades, como diabetes u obesidad.

Agregó que en las universidades “Benito Juárez” también se impartirán clases de nutrición para introducir una nueva vida saludable a la educación mexicana, las cuáles serán fundamentales en lo que ahora se conoce como “la nueva normalidad”.

“Hemos insistido que no vamos a iniciar actividades escolares hasta que estemos en semáforo verde, sin eso no hay actividad escolar y con ello no sólo me refiero a clases, sino a toda la preparación previa que es la limpieza de las escuelas y la capacitación”.