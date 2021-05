Así se pudo observar desde Yucatán el regreso de la nave Crew Dragon a la Tierra

La cápsula Crew Dragon de SpaceX, que transportaba a cuatro astronautas de vuelta a la Tierra, amerizó a primera hora de este domingo (02.05.2021) frente a las costas de Panama City, en Florida, según una retransmisión en directo de la NASA.

Desde Yucatán, esta madrugada se apreció el reingreso de la nave “Crew Dragon Resilience” con el paso de esta cápsula sobre el Golfo de México.

Para recuperar la nave y a la tripulación tras su misión de seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), se desplegaron barcos en la zona del amerizaje en el sureste de Estados Unidos. La tripulación informó que se encontraba bien, dijo la NASA.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX — NASA (@NASA) May 2, 2021

La misión más larga

Los estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y el japonés Soichi Noguchi se convirtieron en noviembre en los primeros astronautas de una misión “operativa” en ser transportados a la ISS por la compañía espacial de Elon Musk, que se ha erigido en socio clave de la NASA.

“Les damos la bienvenida de regreso al planeta Tierra y gracias por volar en SpaceX”, transmitió por radio el controlador de SpaceX momentos después del aterrizaje. “Para aquellos de ustedes inscritos en nuestro programa de viajero frecuente, les informamos que ganaron 68 millones de millas en este viaje”.

Let’s give NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts a hand!



👏 Welcome home.



In the most fitting fashion, their mission, which certified the return of astronaut launches from the U.S., ended with an equally historic nighttime splashdown at 2:56am ET (06:56 UT): https://t.co/xQUMykAB30 pic.twitter.com/pt3lSHkmlH — NASA (@NASA) May 2, 2021

La misión de 167 días fue la más larga para el lanzamiento de una cápsula con tripulación de los Estados Unidos. El récord anterior era de 84 días y fue establecido por la estación Skylab en 1974.

Otros dos estadounidenses ya hicieron el viaje de ida y vuelta a bordo de Dragon en 2020, durante una misión de prueba de dos meses a la estación. Se trató del primer vuelo a la ISS lanzado desde Estados Unidos desde el fin de los transbordadores espaciales en 2011, y el primero efectuado por una empresa privada con astronautas a bordo.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Estudiante de Mérida fue seleccionado para entrenamiento de astronauta en la NASA

Encuentra NASA planeta similar a la Tierra y con agua

NASA descubre nuevos planetas parecidos a un 'algodón de azúcar'