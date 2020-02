MÉRIDA, Yucatán.- El Centro de Convenciones Yucatán “Siglo XXI” ofrecerá una nueva imagen y modernas instalaciones tras los trabajos de remodelación y ampliación, los cuales mejoraron su infraestructura para colocarlo a la altura de los mejores espacios de exposiciones en el país y consolidar a Yucatán como un destino atractivo para la realización de eventos de talla nacional e internacional.

Para recibir al Tianguis Turístico 2020, se consideró un proyecto de crecimiento de este recinto que permita pasar de 10 mil metros cuadrados (m2) a 23 mil m2, pero en el proceso y ante los requerimientos posteriores, se consideró realizar las adecuaciones necesarias para que este inmueble cuente con la capacidad de albergar importantes eventos de talla nacional, para lo que se pensó que el salón principal estuviera totalmente despejado, sin columnas y con una inédita amplitud.

Con el objetivo que no se requirieran columnas u otros medios de soporte, en ese procedimiento también se incluyeron las estructuras —muros móviles— por medio de las cuales el espacio principal de la exposición se podrá dividir para eventos más reducidos. En el techo se podrán instalar, por ejemplo, aeronaves o yates, tal y como se ha hecho en otras exposiciones y ferias de renombre internacional.

Ante este importante crecimiento en su tamaño, surgió la necesidad de fortalecer al Centro de Convenciones con la infraestructura, instalaciones y tecnología de punta necesarias para ser una sede que ofrezca todo lo necesario para desarrollar eventos de gran magnitud.

Los trabajos de remodelación y ampliación se encuentran en su fase final.

Durante un recorrido para dar a conocer las novedades de este proyecto, el titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Virgilio Crespo Méndez, señaló que ya se están dando los detalles finales, por lo que se espera que en breve sea entregado este inmueble con un rostro renovado para sumar competitividad y posicionar a la capital yucateca dentro del selecto grupo de ciudades en el país con la capacidad de albergar encuentros de este nivel.

Moderno Centro de Convenciones

El funcionario estatal destacó que, con la ampliación de su área de exposiciones y la implementación de tecnología de punta en sus modernas instalaciones, este recinto consolidará al Estado en el mercado no solo nacional, con eventos como el Tianguis Turístico Mérida 2020 a realizarse en el mes de marzo, sino también internacional.

Con las labores de ampliación, el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI pasará a ser el noveno más grande de México y, sumando su área con la del Centro Internacional de Congresos (CIC), se alcanzaría el sésitio en espacios especializados para la organización de eventos, congresos y convenciones, nacionales e internacionales, posición privilegiada en el sistema nacional de turismo de reuniones del país.

Así, Mérida se pondrá a la altura de urbes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Guanajuato, Chihuahua y Puebla.

Como parte del proyecto de remodelación y ampliación se contempló la expansión del área de exposiciones del inmueble, que pasará de 10 mil metros cuadrados (m2) a 23 mil m2, así como la remodelación y adecuación de las instalaciones ya existentes, con lo que este recinto se posicionará entre los más importantes para albergar eventos de gran envergadura.

En ese marco, se indicó que, tal ha sido la expectativa que ha generado, que al momento se han programado más 150 eventos contratados sólo para lo que resta del año, que representan una ganancia de casi 20 millones de pesos.

Además, se construyeron o se están construyendo en la zona cuatro nuevos hoteles: Extended Suites, Residence Inn by Marriott, City Express Plus y otro más en plaza The Harbor, que se unen a la oferta hotelera ya existente, que son el Ibis Styles, Hampton Inn, Fiesta Inn y Holiday Inn Express Siglo XXI.

De esta manera, se consolida un distrito de Turismo de Reuniones en la zona norte de Mérida, que se complementa con el Centro Internacional de Congresos (CIC), en el área del centro, que al mismo tiempo está incrementando el dinamismo en el sector hotelero y de alimentos.

De igual forma, se señaló que el corredor que forma parte del área ampliada pasará a llamarse Chichén Itzá, mientras que el que antes tenía ese nombre, pasará a ser el Ek Balam, mientras que el Uxmal mantendrá su nominación y el antes conocido como Ek Balam será a partir de ahora Dzibilchaltún.

Entre las adecuaciones realizadas a este inmueble, se señaló que para ofrecer un área que se adapte a las necesidades de todo tipo de eventos, se colocaron muros móviles, con aislamiento térmico y sonoro, que permitirán pasar de salones de diferentes tamaños a grandes corredores, cómodos y sin obstáculos.

De igual manera, se dijo que para sumarle competitividad se instaló un sistema eléctrico de alta capacidad, especializada para cubrir con las necesidades de las casas productoras de macroeventos a nivel internacional, así como una red de voz y datos al nivel de importantes recintos, de manera que se cuenten con espacios y las instalaciones necesarias para atender mercados internacionales.