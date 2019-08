Perfila Renán Barrera un gran polo económico

Israel Cárdenas/Mérida

Mérida se perfila para ser la ciudad con mayor actividad económica del país, con un crecimiento financiero que ya alcanzó el 4 por ciento, y que a nivel nacional es del 1 por ciento, remarcó el alcalde Renán Barrera Concha a unas horas de su primer informe de gestión del trienio 2018-2021, que hoy rendirá en un acto programado a las 10:00 horas en el teatro Armando Manzanero.

Barrera Concha dijo que ser presidente municipal por segunda ocasión le permite tomar decisiones mucho más rápido y estar más cerca de los ciudadanos, no solo en el contacto directo, sino también atendiendo a través de las redes sociales, cuya cantidad de solicitudes ha rebasado al programa Ayuntatel, que en su momento fue novedoso.

Reiteró que está a favor de la reelección y declaró que en su momento podrá ser analizable lo que haya logrado en esta primera etapa para continuar más adelante.

Destacó que el programa Guardaparques, la ampliación de créditos para la apertura de negocios, la pavimentación de calles y el proyecto para lograr el rezago cero en red eléctrica y agua potable, marcan su primer año de administración.

¿Cuáles son sus principales logros en este primer año de gestión?

Creo que entre los principales logros que hay es haber creado primero el proyecto de Guardaparques. Siempre que hablamos de logros hablamos de kilómetros de calles, de luminarias o de rehabilitación de ciclovías, todo tiene que ver con infraestructura.

Y yo sí quiero destacar la inversión que hemos hecho e infraestructura estos primeros 11 meses, pero también a lo que le he llamado la segunda generación de políticas públicas, que es garantizar que esa infraestructura sirva para lo que se construyó.

"Creo que entre los principales logros que hay es haber creado primero el proyecto de Guardaparques”

Uno de los temas que creo que estaban un poquito en el olvido era la seguridad que la gente puede tener o dejar de tener en un espacio público amplio, como cuando hablábamos del Acuaparque y del Parque Hundido, que son grandes extensiones de terreno, pero que funcionaban exactamente para lo contrario, ya que se hicieron para que la gente pueda disfrutarlos y resultó que había gente que se sentía insegura, que había personas tomando, que había violaciones, acoso y no se podía ir a cierta hora.

Hoy tenemos 16 parques cubiertos con el programa de Guardaparques, tenemos 36 elementos que se capacitaron por más de 400 horas en cursos de primeros auxilios y técnicas de seguridad, entre otros, y al término de la administración esperamos cerrar con 60 parques cubiertos.

Entrevistado en su oficina del Ayuntamiento de Mérida, Renán Barrera destacó que otro logro es el empleo, toda vez que el programa Micromer ya entregó casi cinco millones de pesos a través de 80 créditos, por montos de hasta 100 mil pesos para personas que no podían acceder a un crédito bancario, y que ahora pueden financiar dulcerías y tienda de abarrotes, entre otros comercios.

Agregó que también se han invertido 51 millones de pesos en domos para escuelas; asimismo, en acciones en materia de vivienda y el establecimiento de un convenio con el Gobierno del Estado para construir 120 kilómetros de calles de Mérida, lo cual permitirá que no haya ninguna arteria vial por pavimentar en la zona urbana de la ciudad dentro del Periférico.

¿Qué otras acciones marcan su primer año?

Estamos a punto de lograr el rezago cero. Hay muchas colonias que todavía les falta luz y agua, que están en la periferia o colindan con otros municipios. Estamos muy bien ubicados de cuánto es lo que nos falta para terminar, de que todo mundo pueda tener agua e iluminación. El principal logro es generar certeza para la inversión, porque hoy Mérida tiene un crecimiento exponencial en su desarrollo urbano, pero que también haya confianza por parte de los inversionistas y que la gente entienda que hoy empezamos a ser una ciudad vertical. Siempre hemos sido horizontal, pero llegamos a nuestras fronteras, ya no hay para dónde crecer. Ahora esta redensificación de la ciudad permitirá tener en colonias vivienda ocupada con todos los servicios.

Fue Alcalde por primera ocasión en el trienio 2012-2015, ¿cuál es la mayor diferencia en este segundo período?

De entrada, creo que la experiencia de haber estado en la primera administración hace que pueda tomar decisiones mucho más rápido, más ágiles. Es una ciudad mucho más dinámica, eso te lo puedo poner como ejemplo: en mi último año como Alcalde teníamos siete permisos para hotel en un año, pero hoy tenemos 36 en proceso, y todos los días hay cosas nuevas en la ciudad.

El tema de las redes sociales no estaba tan fuerte en mi primera administración, estaban empezando los gobiernos en redes sociales, y hoy es mucho más dinámico, hoy la gente pide servicios por Twitter, solicita apoyos por Instagram, pide tu opinión por Facebook, y pues el Ayuntatel, por supuesto que funciona muy bien, pero la gente cada vez usa menos el teléfono para hablar y reportar, y todo es inmediato, entonces me la paso gobernando, teniendo una agenda importante, pero también atendiendo las redes sociales, que son infinitas en cuanto a solicitudes.

De cara al próximo año, ¿hacia dónde enfocará a Mérida?

Creo que Mérida tendrá un rumbo muy claro para tener la ciudad con mayor actividad económica del país.

El crecimiento de Mérida es de casi 4 por ciento en lo que va de la administración, mientras que a nivel nacional está en 1 por ciento, y este crecimiento es un espiral, la inversión genera riqueza, mejores empleos, más oportunidades y mayor presencia de empresas extranjeras.

Yo creo que Mérida va hacia una ciudad cosmopolita, que se consolida como la ciudad con mayor calidad de vida del país.

¿Qué proyectos de infraestructura impulsará la administración municipal el próximo año?

Ya’ axtal, que significa reverdecer en maya, es el gran pulmón de la ciudad. Siempre hablamos del parquecito, de inaugurar un espacio en tal colonia, ya tenemos casi 600 parques en Mérida, es decir, somos una de las ciudades con más de estos lugares, lo que necesitamos hacer es articularlos, que la gente pueda disfrutarlos y el único espacio de una sola pieza en el poniente de la ciudad es el parque ecoarqueológico de Xoclán, por donde está la Dirección de Desarrollo Urbano, donde está el parque de deportes extremos, y en el que vamos a invertir en esta segunda etapa de la administración para poder concluir y que se puedan intercalar cinco parques, entre ellos Hacienda Anikabil, Animaya y Jardín Bepensa, en una red de espacios públicos abiertos y caminables entre una zona y otra, esa es una parte fundamental y beneficiará a 120 mil personas del poniente de la ciudad.

En este contexto Renán Barrera ejemplificó que la población de Kanasín y Tizimín, considerados los dos municipios yucatecos más grandes, después de Mérida, cabrían juntos en la zona poniente de esta ciudad.

Inicia el Partido Acción Nacional (PAN) una nueva etapa en Yucatán al retornar al poder, ¿cómo piensa incorporarse a esta dinámica rumbo a las elecciones de 2021?

Creo que tenemos una responsabilidad todos los emanados de Acción Nacional que ostentamos un cargo público. Considero que siempre debemos demostrar con resultados que podemos hacer bien las cosas; independientemente de las opiniones, los resultados matan opiniones que no tienen sustento. Creo que la única forma de que podamos refrendar triunfos es a través de hacer un buen trabajo, y yo creo que hoy tenemos que estar todos unidos para demostrar que eso es posible, y la verdad es que hasta ahora las cosas van bien, Yucatán y Mérida fueron la excepción de lo que pasó a nivel nacional.

Ha comentado que va por la reelección, ¿cómo piensa refrendar este apoyo ciudadano?

Déjame poner el contexto, porque luego dicen que me estoy adelantando, y no es así.

El contexto es que yo, en mi primera ocasión de Alcalde, recordarás que fui presidente de todos los alcaldes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, en esa época impulsé la posibilidad de que exista la reelección para alcaldes porque en tres años para una ciudad como Mérida es realmente muy poco lo que puedes lograr para trascender. Los problemas graves de la ciudad son el transporte público, la movilidad urbana y el crecimiento demográfico, todos esos temas, no hay una administración que les pueda hacer frente porque cada tres años se reinventan todos los equipos y salen, empiezan otra vez, y teníamos administraciones con buena intención, pero padeciendo los mismos problemas de siempre. Entonces, si traes un proyecto donde puedas invertir y hacer cosas que se puedan consolidar en un periodo de seis años, pues te permite lograr las cosas. Eso fue lo que dije en su momento, se aprobó el tema de la reelección, la administración anterior fue la primera en la historia de Mérida que tuvo la oportunidad de reelegirse y hoy que estoy aquí, lo que digo es que el proyecto tiene que ser a mediano y largo plazo, conmigo encabezándolo o buscando que podamos hacer entre los ciudadanos un proyecto de ciudad que no sea trianual, porque la ciudad no aguanta proyectos trianuales. Yo estoy a favor de la reelección y en su momento creo que pudiera ser analizable lo que hayamos logrado en esta primera etapa para continuar más adelante.