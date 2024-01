Renuncia Mariana Cruz a Morena

Por Israel Cárdenas

Al señalar que Morena en Yucatán está otorgando candidaturas a personajes vinculados con actos de corrupción, la aspirante a precandidata a presidenta municipal de Motul, Mariana Cruz Pool renunció este miércoles al citado partido, y señaló al precandidato a gobernador, Joaquín Díaz Mena como uno de los responsables dado que por segunda ocasión intenta “congelarla” políticamente.

En rueda de prensa acompañada de sus colaboradores, Mariana Cruz reveló que en el proceso interno de Morena fue presionada por diferentes actores de ese partido para que abandonara sus intenciones para la alcaldía de Motul, y el aceptar la candidatura a diputada local por el Distrito 15, con cabecera en Motul, a cambio de otras propuestas.

El pasado 18 de enero la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer a José Carlos Ortega Jiménez como precandidato a presidente municipal de Motul. Al respecto ayer, Mariana Cruz manifestó que Ortega Jiménez está vinculado al actual alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo quien se encuentra en proceso de investigación por actos de corrupción, toda vez que el ahora precandidato es secretario municipal.

“Renuncio porque no estoy de acuerdo con los resultados que se dieron el 17 de enero, sobre todo de la candidatura a la Alcaldía, yo estaba buscando la candidatura al municipio de Motul, porque no estoy de acuerdo, sobre todo por los resultados, los beneficiarios o los que salieron beneficiados de este proceso están vinculados a la administración pública municipal que hoy se encuentra en una etapa de investigación por actos de corrupción, entonces yo no comulgo con este tipo de situaciones y no estoy de acuerdo en acompañar a este partido sobre todo en este proceso que se va llevar en el municipio de Motul”, afirmó.

Mariana Cruz afirmó que ha tenido muy malas experiencias con el precandidato a gobernador de Morena, Joaquín Díaz a quien dijo conocer desde el año 2001 en el PAN y con quien caminó diversas campañas electorales incluida la de 2018 en Morena.

Agregó que en la actual administración federal de Morena es donde conoció, dijo, verdaderamente a Joaquín Díaz, motivo por el cual estableció un distanciamiento porque ha intentando “congelarla” políticamente.

“Hemos platicado con varios partidos, hemos escuchado diferentes propuestas, estamos en pláticas también con el equipo, no es muy fácil porque mi tema es personal pero también tengo que pensar en lo que vamos a hacer, sobre en el beneficio que va tener para la gente del municipio y sobre todo para mi equipo que hoy me ha estado acompañando durante todo este tiempo”, manifestó.

Mariana Cruz expuso que informó de la problemática de Morena en Yucatán al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, de quienes dijo que tuvo una respuesta personal que ayer no podía revelar.

