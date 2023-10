Renuncia Mario Can a titularidad de la ASEY

Mario Can Marín renunció ayer como titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), la cual hizo efectiva a través de un oficio que envió al Congreso del Estado, en el que manifestó que la decisión obedece a que aspira a competir por la Secretaría Técnica de la nueva Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado.

Hoy, en sesión de pleno del Poder Legislativo programada para las 11:00 horas, la Mesa Directiva dará entrada al oficio enviado por el ahora ex funcionario y lo turnará a comisiones para iniciar el proceso de elección del nuevo titular de la instancia fiscalizadora.

Ayer, Mario Can afirmó: “hemos logrado consolidar una ASEY con nuevas perspectivas, estrategias y metodologías que encaran nuevos procesos, y resultados que han sido visibles para toda la ciudadanía. Me considero una persona de retos y que desde las experiencias y aprendizajes que mis labores me han proporcionado, se dirija a la raíz de los hechos que los suscitan. Mi trayectoria como auditor me ha permitido entrever nuevos fenómenos de corrupción.

Agregó que a lo largo de casi siete años al frente de la ASEY ha visto avances y el cumplimiento de objetivos por encima de lo común, en los distintos rubros que dicha institución debe abarcar como parte de sus imperativos y atribuciones de origen.

Analizó que las funciones de un Auditor y las responsabilidades que este cargo conlleva no se agotan en una mera revisión de la erogación de recursos, labor que por sí sola, dijo, es de capital trascendencia, puesto que esta es apenas un punto de inicio del que posteriormente, las irregularidades detectadas encuentran cauces legales en distintas materias y procedimientos.

“De la misma manera, y como afirmación austera y humilde, pero siempre desde una satisfacción por el deber cumplido, puedo sentar que también hemos avanzado y heredado un legado en acciones, que sin ser inherentes a las obligaciones de la ASEY, son logros añadidos que se relacionan con el desarrollo doctrinal, humano e incluso académico vinculado a las funciones de auditoría y fiscalización, inclusive extendiendo nuevos panoramas y horizontes en instancias jurídicas de la más alta esfera”, expuso Mario Can.