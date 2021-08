MÉRIDA, Yucatán.-El reporte de este domingo 15 de agosto indicó que se presentaron en Yucatán 215 nuevos contagios de coronavirus Covid-19, así como 10 fallecimientos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), el día de hoy hay 254 pacientes en hospitales públicos.

Se indicó que en la entidad ya se recuperaron 50 mil 748 pacientes, por lo que no presentan síntomas ni pueden contagiar.

Dicha cifra representa el 87 por ciento del total de contagios registrados, que es 58 mil 306 casos.

En relación a los 215 contagios de este domingo, se indicó que 159 fueron en Mérida, 16 en Valladolid, 6 en Tekax, cinco en Ticul, cuatro en Tizimín, tres en Chemax, Kanasín y Teya, así como dos en Homún, Hunucmá, Progreso y Umán, uno en Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Espita, Maxcanú, Peto, Tecoh, Temozón y Tzucacab.

Contagios de coronavirus en Mérida

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 34 mil 795 contagios, los cuales se dividen de la siguiente forma:

Nueve mil 497 en la zona Norte

Ocho mil 946 en la zona Oriente

Tres mil 238 en la zona Centro

Cuatro mil 952 en la zona Sur

Ocho mil 162 en la zona Poniente

Muertos por coronavirus en Yucatán

La SSY dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 10 fallecimientos por coronavirus en el estado.

1.- Femenino 55 años de Mérida DM

2.- Masculino 73 años de Chemax HAS

3.- Femenino 62 años de Espita DM/Obesidad

4.- Masculino 76 años de Umán Sin comorbilidades

5.- Masculino 56 años de Mérida DM

6.- Masculino 70 años de Mérida HAS

7.- Femenino 86 años de Mérida Sin comorbilidades

8.- Femenino 38 años de Mérida HAS

9.- Masculino 51 años de Mérida Sin comorbilidades

10.- Masculino 68 años de Mérida DM/HAS

En total, en la entidad se han registrado cinco mil 278 fallecimientos a causa del Coronavirus.

