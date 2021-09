MÉRIDA, Yucatán.- Una vez más el número de contagios de coronavirus en Mérida se disparó. De acuerdo con el reporte de este domingo de la Secretaría de Salud, hubo en las últimas 24 horas un total de 286 nuevos casos positivos, de los cuales 252 fueron en la capital yucateca.

Asimismo, se dio a conocer que hubo 14 fallecimientos, uno de los cuales corresponde a una persona de 28 años de edad.

También se informó que hasta este día 275 personas están hospitalizadas en aislamiento total.

En Yucatán se han reportado hasta el momento 63 mil 834 casos positivos de Covid-19, de los cuales el 87 por ciento, es decir, 55 mil 707 pacientes, ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar.

En lo que respecta a los 286 nuevos contagios de hoy, se detalló que 252 fueron en Mérida, 5 en Ticul y en Valladolid, 4 en Kanasín, 3 en Tizimín, 2 en Cuncunul, Izamal y Umán, y 1 en Acanceh, Celestún, Conkal, Hunucmá, Maxcanú, Motul, Peto, Tekal de Venegas, Tekax y Tinum, además de uno foráneo.

Mérida acumula 37 mil 699 personas contagiadas, de las cuales 10 mil 158 viven en la zona norte, nueve mil 623 en la zona oriente, tres mil 539 en la zona centro, cinco mil 461 en la zona sur, y ocho mil 918 en la zona poniente.

Como se mencionó anteriormente, en las últimas 24 horas hubo 14 fallecimientos:

1.- Femenino 37 años de Mérida con obesidad.

2.- Masculino 69 años de Mérida sin comorbilidades.

3.- Masculino 45 años de Mérida sin comorbilidades.

4.- Masculino 41 años de Kanasín con obesidad.

5.- Masculino 61 años de Mérida con DM/HAS/IRC.

6.- Femenino 74 años de Tizimín con HAS.

7.- Femenino 65 años de Escárcega, Campeche, con Asma/HAS/Enfermedad cardiovascular/Obesidad.

8.- Femenino 57 años de Tekax con HAS/Obesidad.

9.- Femenino 89 años de Mérida con HAS/Enfermedad cardiovascular/Obesidad.

10.- Masculino 71 años de Mérida con DM/Obesidad.

11.- Masculino 28 años de Bokobá sin comorbilidades.

12.- Femenino 71 años de Progreso con HAS/Obesidad.

13.- Femenino 55 años de Tekax con HAS.

14.- Masculino 76 años de Kanasín con HAS.

Siglas: Hipertensión Arterial Sistémica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

En total, son cinco mil 566 las personas fallecidas a causa del coronavirus en nuestro estado.

