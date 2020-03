MÉRIDA.- Uno de los primeros sectores más impactados por las medidas sanitarias para prevenir contagios por el Covid-19 es el restaurantero.

Las grandes cadenas de negocios de alimentos empezaron a destinar hasta el 10 por ciento de sus ganancias directo a sus empleados, con la intención de no impactar la plantilla laboral y tener menores afectaciones a la economía local.

En este contexto, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Yucatán informó que se toman las medidas necesarias para no cerrar negocios y con ello mantener la plantilla laboral; este fin de semanas los restaurantes lanzaron promociones, descuentos y servicio gratuito en entregas a domicilios.

Desde ayer, empresarios yucatecos del ramo restaurantero destinan el 10 por ciento de sus ventas totales directamente a sus empleados, el objetivo es mantener la plantilla y no cerrar negocios en plena contingencia por el coronavirus. El empresario yucateco y socio activo de la Canirac Yucatán, Carlos Cárdenas Cáceres, informó que en sus negocios el 10 por ciento de las ventas que se generen por servicio a domicilio, plataformas digitales y para llevar serán donadas a sus empleados, en sustitución de la propina.

La medida, abundó, busca ayudar a no dañar la economía familiar de los trabajadores del sector de los alimentos, cuya gran parte de sus ingresos depende de las propinas, y también se busca que los restaurantes no cierren sus puertas a mitad de la contingencia. El novel empresario dijo que los establecimientos pertenecientes a Grupo Leo no suspenderán actividades, ni habrá recorte de personal, tampoco disminuirán salarios ni se retirarán las prestaciones, por el contrario, informó que se brindarán facilidades a sus colaboradores de más de 50 años para que no salgan de sus casas y en todos los restaurantes se aumentarán las medidas de control sanitario como medida de prevención.

Cárdenas Céceres instó a las demás cadenas de restaurantes a sumarse a esta propuesta de ayuda a sus empleados, lo que permitirá mantener la plantilla laboral y no detener la actividad de la industria restaurantera en la entidad

Otro apoyo

Otro de las cadenas restauranteras yucatecas que se sumó a esta propuesta de ayuda a sus empleados fue la marca Fridays, que a través de sus redes sociales anunció que donará el 10 por ciento de sus ventas a domicilio a sus empleados, con el objetivo de no impactar a la economía de sus colaboradores y mantener la plantilla. La presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco Montero, apuntó que existe compromiso de todo el sector por mantener la planta laboral y no cerrar los negocios, que puedan seguir laborando. Apuntó que muchas empresas están realizando diferentes promociones para continuar con las ventas y llegar a los comensales que están en casa y no pueden salir por la contingencia.

“Es súper importante mantener las plantillas laborales, y en la medida que podamos mantener abierto los negocios lo vamos a seguir haciendo”, destacó y agregó que “buscaremos alternativas para mantener los restaurantes en funciones”.