Y los resultados siguen siendo insatisfactorios

Que tal amigos de Novedades Yucatán, me da mucha gusto saludarlos. En esta ocasión aprovecharé para analizar la semana que los Leones de Yucatán tuvieron en gira en Monclova y en los Dos Laredos, series interzonas que ya se pronosticaban muy difíciles y peligrosas para los melenudos.

Los resultados siguen siendo insatisfactorios, pues después de esta gira y de 15 juegos del rol regular, Yucatán sigue en el sótano de la Zona Sur con marca de solo 4 victorias y 11 derrotas. Las cosas simplemente no se les están dando a los Leones a pesar de los movimientos que ha realizado la directiva para reforzar al equipo.

El line up luce bien, se ve fuerte y equilibrado. Las incorporaciones de Alex Valdez y de Yeison Asencio han arrojado resultados de inmediato. Valdez ya conectó 3 cuadrangulares y produjo 6 carreras en apenas 3 juegos. Asencio tiene 9 hits, incluyendo un HR y 4 producidas, en apenas 19 turnos oficiales al bat. El bateo en general ha respondido, pues prácticamente todos los que integran la alineación batean arriba de .300 y los pocos que no, están muy cerca de esa cifra mágica (Leo Heras .298, J.J. Aguilar .298 y Sebastián Valle .280). Jonathan Jones sigue encendido con el bat y junto con Jorge Flores y Luis “Pepón” Juárez, han bateado cuando menos 20 hits cada uno. Colectivamente las fieras conectan para .311.

Pero en donde se está por debajo de los .300 es en dos estadísticas muy importantes: Con gente en base se batea para .269 y con corredores en posición de anotar se batea para .273. Aquí está la clave del porqué son insuficientes tantos batazos y tantos imparables. En cuanto al pitcheo, en estas dos series por el norte particularmente se tuvo mucha inestabilidad. Salvo tres salidas muy sólidas de Yoanner Negrín, César Valdez y José Samayoa, de resto no se pudo detener a las ofensivas rivales. El pitcheo abridor en las salidas de Montes, Meza y Mendoza tuvo que salir pronto de los partidos y de nuevo el relevo no encuentra un orden en dónde se aprecie cuál es el momento ideal para que cada quien entre a hacer su trabajo. El resultado es que siguen recibiendo carreras importantes y no conservan las ventajas del equipo.

En mi opinión, el relevo sigue siendo la debilidad más importante de los selváticos. Más que pensar en cambios de mánager o de staff, creo firmemente que se puede trabajar en estos aspectos en donde la escuadra melenuda muestra inestabilidad. Si se reconocen estas fallas me parece que se tiene el talento para poder corregirlas. Pero si no se logra la conexión con los jugadores en este aspecto no se podrá sostener mucho tiempo más esta estructura y va a sucumbir.

Esta semana se recibirá en el Kukulcán a equipos que han mostrado cierta regularidad en este principio del campeonato. A partir de hoy estarán los Bravos de León, un equipo poderoso a la ofensiva que es sublíder de bateo colectivo con su .335 de porcentaje, además de que es el tercer equipo que ha conectado más hits al momento con 183. Con Bravos milita Carlos López, el sublíder de bateo de la liga (.477). Para el fin de semana estarán los peligrosos Pericos de Puebla, que no muestran fortaleza en su bateo, ya que su colectivo es de .297. Pero sí son oportunos porque son cuartos como equipo en el departamento de carreras producidas, con 99.

Como referencia, Leones son penúltimos en esta estadística con apenas 66 remolcadas. Solo los Tigres están peor con 55. En fin, es muy difícil hablar de un equipo cuando las cosas no les carburan, pero de nuevo tendrá una oportunidad Yucatán de demostrar ante su gente que puede aprovechar las muchas ventajas que tiene como equipo. Les mando un abrazo.