Operativo por coronavirus en Progreso: hay rondines y retenes para retirar paseantes

MÉRIDA.- Retiran a paseantes de las playas de Progreso por coronavirus Covid-19

Como parte de las acciones preventivas de las autoridades en torno al coronavirus Covid-19, esta tarde en Progreso fue colocado un puesto de control sobre la carretera, a la altura del fraccionamiento Flamboyanes, y también se realiza movilización en el Malecón.

En el caso de Flamboyanes, personal del puesto de control sugiere a toda la gente, visitantes o no, a no entrar ni salir de Progreso para no arriesgar la salud de nadie. Solo se trata de sugerencias, no hay restricciones, pero se busca que los paseantes regresen a sus hogares y se mantengan en ellos.

En cuanto al Malecón, a través de recorridos en patrulla con altavoces se pide a toda la gente retirarse de las playas y todos los lugares públicos, y en vez de ello permanecer todos en sus casas con sus familias hasta nuevo aviso, es decir, en cuarentena.

Hasta ahora solo hay un caso positivo del virus en Yucatán y varios casos sospechosos. En cuanto al caso positivo se trata de una mujer de 57 años que contrajo el virus luego de haber viajado a España.

A consecuencia de la pandemia, tanto el Gobierno Estatal como el Ayuntamiento de Mérida han suspendido o cancelado todos sus eventos masivos, y a partir de este martes no habrá clases en ninguna escuela, ya sea pública o particular, hasta el próximo 20 de abril, tal como ocurrirá en el resto del país.

En el puerto de Sisal también fue colocado un retén igualmente para concientizar a los turistas y a la ciudadanía en general.