Retiro de subsidio cimbra a sector de la construcción

Candelario Robles/MÉRIDA

Con la cancelación del subsidio federal para la vivienda, Yucatán perderá el próximo año mil 225 millones de pesos por la cancelación de 3 mil 500 casas-habitación de tipo social que ya no se podrán construir, además de la pérdida de 40 mil empleos en la industria de la construcción.

En rueda de prensa, el dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Armando Valencia Castillo, añadió que la afectación no solo será para los socios de la Canadevi sino para un importante sector de la economía local, como la construcción y la proveeduría de materiales.

Indicó que actualmente los socios de la Canadevi tienen construidas mil 200 casas de interés social que no podrán ser colocadas en el mercado ante la falta ese subsidio, puesto que los trabajadores yucatecos que perciben 2.6 salarios mínimos, unos 7 mil pesos mensuales, ya no tendrán acceso a ellas.

“La afectación de esta decisión nacional tiene un impacto muy fuerte en Yucatán, pero no solo para las industrias, sino también en las personas, pues son 3 mil 500 familias en el Estado que el próximo año no podrán adquirir su vivienda, porque con su salario no les alcanza para comprar y requieren de un subsidio federal para adquirir una vivienda”, dijo.

Hasta este año, indicó, el monto del subsidio fue de hasta 85 mil pesos por trabajador, y en Yucatán el programa ejerció en total 190 millones de pesos, que se destinaron para unas 3 mil 500 viviendas de interés social para los trabajadores.

“Estos recursos del subsidio es un ‘monto semilla’, porque por cada peso que se coloca de subsidio se pueden ‘jalar’ siete pesos más de crédito del Infonavit. Un trabajador que tiene un crédito de 270 mil pesos requiere de 60 u 80 mil pesos para comprar una vivienda de 330 mil pesos sin ese subsidio, con esos 270 mil pesos no podrá adquirir su casa, puesto que la vivienda más económica del mercado está en 320 mil pesos o 158 umas”, expuso. “Son apoyos para trabajadores que sin ese subsidio no podrán adquirir un crédito de vivienda”, subrayó.

Valencia Castillo indicó que la solicitud al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a los diputados federales es que esa medida se frene, y al contrario se incremente el monto de los subsidios a nivel nacional.

Por su parte, el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Castillo Campos, señaló que el impacto en la desaparición del subsidio no solo es para los desarrolladores de vivienda, sino también en la industria de la construcción.

“Nosotros también hacemos toda la infraestructura, es decir, el costo de la vivienda también incluye la infraestructura, como la instalación eléctrica, la hidráulica y la sanitaria; entonces, esto no es un juego, se está afectando la generación de empleos para el desarrollo del Estado”, dijo.

Castillo Campos señaló que es un subsidio diseñado para que las personas que no tienen suficientes ingresos puedan tener una vivienda digna, por lo que pidieron que esta decisión se eche para atrás.

En su intervención, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Ponce Díaz, pidió al gobierno del Estado y a los diputados del Congreso yucateco frenar el nuevo impuesto que se pretende cobrar por la extracción de material pétreo en el Estado.

“Aunado a este problema que tiene la industria de la construcción y el desarrollo de vivienda, tenemos ahora que el Gobierno del Estado acaba de presentar al Congreso su Ley de Ingresos y presupuesto para 2019, y contempla un nuevo impuesto a la extracción de materiales del suelo y subsuelo”, señaló.