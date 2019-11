Tras su concierto en Mérida, Yuridia anuncia su retiro

Novedades Yucatán/Mérida

Tras un exitoso concierto en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2019, la cantante Yuridia anunció su retiro de los escenarios por medio de un en vivo en su cuenta de Instagram.

En el video, explica que llegó al mundo de farándula por suerte o casualidad, ya que nunca fue su intensión ser famosa debido a que desde que era pequeña le ha costado trabajo socializa con la gente, sin embargo, el estar en un escenario la llena de alegría.

Entre lágrimas, dijo que a su llegada al Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón” una reportera del programa "Ventaneando" la siguió y se tiró en el piso como si su equipo la hubiera agredido, lo que le afectó y le provocó estrés y miedo.

“Eso a mí me asusta mucho porque no me gustan las confrontaciones y hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y contarles algo que no es y después viene el bullying que es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar”.

Indicó que los medios de comunicación siempre han hecho un circo de su vida, motivo por el cual dejó compartir momentos familiares y personales en sus redes sociales.

Yuridia aseguró que siempre ha sido víctima de bullying, situación por la que no la han visto triunfar tanto como quisiera, pues ella no ha superado esto.

La ganadora del segundo lugar de la cuarta generación de "La Academia", declaró que sufre fobia social, ante lo cual tomó la decisión que tras terminar la gira que realiza pondrá un alto a su carrera, ya que la fobia que sufre y los altercados que ha tenido con la prensa han comenzado a afectar su salud.

"No sé cuándo voy a volver, esta situación está afectando mi salud, y me quiero sentir y quiero estar bien, pero ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir”

Finalmente, agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado desde el principio.

Aquí el video del momento del altercado con la reportera.