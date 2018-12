Ganadores en río revuelto

En el sistema de pensiones hace mucho ruido la iniciativa de ley, tutelada por el Partido del Trabajo, que pretende que sea el Estado quien administre el ahorro de los trabajadores.

Sentimos que lo que se propone jamás deberá suceder, por muy buena que sea la intención; “más vale malo conocido…”. Recordemos la amarga experiencia de cuando el IMSS administraba los recursos de las pensiones.

Ruido hace el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, no obstante que declara que, como bancada, no están analizando cambios al sistema de pensiones; ¿cómo creerles?, recuerden que “la burra no era arisca…”.

Los acontecimientos referidos en los párrafos precedentes han pegado fuertemente al sistema económico y financiero, y a ellos se agregan: la intentona de regular las comisiones de los servicios bancarios; los pretendidos cambios a la ley minera; la cancelación del NAIM, y otros proyectos más.

Tanto ruido ha inquietado fuertemente a inversionistas extranjeros, quienes ya han retirado de la Bolsa Mexicana de Valores más de dos mil quinientos millones de pesos.

El mismo ruido ha impactado y generado severas minusvalías en octubre anterior, por más de 131 mil millones de pesos, en los ahorros para el retiro de los trabajadores. Lo que se había ganado en lo que iba del año cayó a cero y, lo peor, las minusvalías no se detienen y bajarán más.

El factor migrante, que más que migración es una invasión, abrumadoramente realizada ante la complaciente anuencia tácita de las autoridades, tiene hoy día al borde del colapso la frontera norte del país, sobre la que pende amenaza de cierre total.

Los mercados financieros, a causa de la inestabilidad y la incertidumbre política, muestran ya una caída global de por lo menos el 20% de su valor en menos de un mes y el dólar, para arriba.

En verdad, las cosas no pintan para nada bien a corto plazo, aun cuando se construyan dos pistas más en Santa Lucía y el Tren Maya; aun cuando se duplique la ayuda asistencial a los adultos mayores (ayuda, no pensión); aun cuando se otorguen subsidios económicos a más de dos millones de estudiantes, y ni con las demás buenas intenciones.

En el ámbito económico y financiero, así como en el sistema de pensiones, a corto, a mediano o largo plazo, lo mejor nunca estará por venir; el ahorro para el retiro de los trabajadores es un botín muy apetitoso, que tienta a pecar al más duro y probo funcionario federal; por ello, amigos trabajadores, cautela, pero mucha cautela con su afore y piénsenlo bien antes de cambiarse.

De malas experiencias cansados estamos ya y cualquier mala decisión, como bien dicen por ahí, puede hacer que el tigre se suelte.