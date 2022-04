Retrato literario del futuro ficcional

Siempre habrá quien piense que la ciencia ficción es leer acerca de universos y distopías que únicamente se disfrutan en el papel: inteligencias artificiales, la supremacía de la tecnología en la vida cotidiana, desuso de combustibles y recursos no renovables, renacimiento de algunos planetas y la colonización de otros, etcétera. Especular hoy sobre esas pautas ya no resulta tan alejado de la realidad; si bien aún no se halla la fuente de la vida eterna (¿en verdad queremos encontrarla?) y el turismo espacial es exclusivo de pocas personas millonarias, si encontramos relativas formas antes impensables que se han insertado en la cotidianeidad.

El 6 de abril se conmemoró el aniversario luctuoso de Isaac Asimov, quien en 1992 dio un salto espacial a donde sólo él pudo imaginar. Le debemos una vasta obra que fusiona la ficción futurista con otras de sus pasiones como lo fueron la bioquímica y la divulgación de la ciencia, por lo que en sus novelas y cuentos se observan textos con una narración al mejor estilo de las bitácoras de laboratorio y experimentación, sin perder la agilidad literaria.

De la obra de Asimov resalta su serie de la Fundación, una trilogía inicial que fue ampliándose con dos precuelas y dos secuelas, abarcando una temporalidad de publicaciones desde 1951 hasta 1993, siendo “Hacia la Fundación” una obra póstuma. Esta serie focaliza la labor de Hari Seldon, matemático estudioso de su psicohistoria, una sociología matemática, en búsqueda de comprender a través de cálculos estadísticos las fórmulas para predecir el futuro a gran escala. Ante la inevitable caída del Imperio Galáctico, crea dos Fundaciones para mantener la ciencia y la civilización mediante dos grupos de científicos distribuidos en los extremos de la vía láctea. Seldon fusiona sus complejos conocimientos científicos y los sustenta con su saber sociológico en espera de ser pieza fundamental del próximo Segundo Imperio.

Lo anterior es una premisa general de la serie de la Fundación de Asimov, que si bien tiene un lenguaje envolvente también requiere una leída atenta. Muchos de los elementos que se palpan en estas novelas son recurrentes en toda la obra de Asimov: en más de uno de sus cuentos, una máquina tiene las respuestas a todo, pero si osas inquirir sobre algo personal, emite una tarjeta rosa para decirte que eso obedece a la privacidad y es imposible de responder. Asimov plantea viajes a la luna y saltos espaciales como si fuera irnos de Mérida a Progreso, incluye términos científicos sin caer en tantos tecnicismos y nos brinda una lectura que desde la primera línea es sustanciosa.

La ciencia ficción no se trata de buscar lo que no existe, porque la vida o el universo se han encargado de demostrarnos que todo lo imaginable es posible. Este género nos ofrece jugar en el limbo de la realidad y la ficción, soñar despiertos y conocer mundos que no coexisten (o no lo sabemos aún). El autor de icónicas historias como “Yo Robot” o “El hombre Bicentenario” nos legó una pequeña luz hacia el infinito mar de posibilidades que es el futuro.