El Comité de Expertos que analiza la situación financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) planteó este miércoles ante los diputados del Congreso local dos propuestas para establecer un nuevo sistema de pensiones de las cuales la primera es basado en “cuentas individuales”, similar a las del Issste y el IMSS, y el otro es el de “beneficio definido” que es el que rige actualmente pero cambiando los parámetros para acceder a las pensiones, pero ambos garantizando la no afectación de los derechos adquiridos de los actuales trabajadores.

Como se recordará, los trabajos tienen por objetivo la elaboración de una iniciativa de reforma a la Ley del Isstey por parte del Congreso del Estado que permita asegurar el sistema de pensiones de los trabajadores estatales tras escuchar y deliberar sobre dichas inquietudes y solicitudes sindicales.

Respetar los derechos de los trabajadores del Isstey

El Comité de Expertos consideró que es necesario reformar la Ley del Isstey y que el esquema de pensiones que se proponga sea “un traje a la medida” y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, y que para ello, se tienen que separar tres generaciones de trabajadores: la primera son los pensionados actuales, quienes ya tienen derechos adquiridos “y no se les va tocar absolutamente nada, las pensiones se seguirán pagando conforme se les calculó incluyendo sus incrementos”.

La segunda son las nuevas generaciones de trabajadores los cuales entrarán con un nuevo modelo de pensiones “porque el que se tiene actualmente no es viable financieramente”.

Y la tercera es la generación actual, que a su vez se divide en dos: los que ya tienen derechos adquiridos, es decir, los que al día de hoy ya se pueden jubilar como está actualmente y “como si no hubiera habido reforma (al Isstey); y los que aún no se pueden jubilar, aunque les falte un día, y a quienes se les podrá modificar su sistema de pensiones de manera gradual y “que se le afecte menos a los que ya están más cerca de jubilarse y así cada vez, mientras más me falte, entonces el cambio empiece a ser cada vez mayor”.

Ayer el Comité de Expertos, propuesto por el Gobierno del Estado para analizar la situación financiera del Isstey e integrado por el actuario Roberto Díaz García; la ex secretaria de Hacienda estatal, Elsy Mezo Palma; el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Santiago Pérez Arjona, y el representante del Despacho Ortegón Bolio, Felipe Ortegón Bolio, acudieron por segunda ocasión en este mes a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para la Atención de la Situación del Isstey del Congreso del Estado, ahora para conocer las propuestas que presentaron hace unos días los ocho sindicatos de trabajadores que cotizan ante el organismo relativas al rescate de la dependencia.

¿De qué se tratan las dos soluciones del Isstey?

Al respecto, el actuario Roberto Díaz presentó dos alternativas que el Isstey puede tomar en materia de pensiones: esquema de beneficio definido, como el que rige actualmente en la Ley del Isstey, pero cambiando los parámetros para acceder a las pensiones; y el otro radica en contribución definida o de cuentas individuales, similar al IMSS y el Isste, por medio del cual el trabajador conoce cuánto aportará a una cuenta individual y su pensión dependerá, desde el momento que se jubile, de cuánto tiempo aportó, cuánto aportó, qué rendimiento le dio esa cuenta individual, porque lo que reúne en dinero se divide entre su esperanza de vida.

Ahondó en que el esquema de beneficio definido “se tendría que analizar el incremento en los años de cotización, establecer una edad de retiro, establecer o analizar el mecanismo del salario regulador, ver si el límite de las pensiones está bien, ver cómo van a crecer las pensiones, estimular la permanencia en el empleo y estimular el monto de los ingresos que tiene el sistema para justamente hacer frente al pago de las mismas”.

En este sentido precisó que las ventajas de las cuentas individuales es que si se fondean ya no tenían déficit en ese sistema, es decir, con el dinero que recaude el trabajador cobrará su pensión; pero la desventaja es que el riesgo financiero respecto a que si gana o no suficiente rendimiento y la esperanza de vida cambia o no, está del lado del trabajador, “porque cómo va cobrar una pensión con el dinero que él juntó si la esperanza de vida sube, entonces se divide entre más tiempo su pensión y eso quiere decir que su monto va a reducirse en función de ese crecimiento de esperanza de vida. Si ésta baja, tendrá más pensión”.

A todo esto, Elsy Mezo Palma manifestó que “en definitiva no se trata de lesionar a nadie, se trata de beneficiar a muchos, los derecho adquiridos, son derechos adquiridos y no hay manera de poderlos quitar, hay que crear conciencia sobre si queremos dinero hoy o si queremos dinero para toda la vida”.

En la sesión de ayer, los diputados locales por el PAN Manuela Cocom Bolio y Luis Fernández Vidal leyeron una síntesis de las propuestas que presentaron los ocho sindicatos de trabajadores que acudieron a las reuniones de trabajo que realizó el 15 y 22 de junio la citada Comisión Especial, cuando los dirigentes laborales expusieron los planteamientos para el rescate del Isstey.

A su vez, el diputado por Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez González leyó los planteamientos que presentaron ciudadanos a través de un micrositio que se dispuso hace unos días en la página de internet del Congreso local.