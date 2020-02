Desconocen 'paradero' de más de 3 mil 329 mdp de la cuenta pública

MÉRIDA, Yucatán.- El tercer informe de la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2018 que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) entregó ayer al Poder Legislativo reveló que los organismos públicos estatales no solventaron en qué se gastaron tres mil 329 millones 499 mil 904 pesos.

El resultado de dicha fiscalización arrojó cuatro mil 469 observaciones, de las cuales solo se solventaron 585, quedando tres mil 884 casos sin solventar, cuantificadas monetariamente en tres mil 329 millones 499 mil 904 pesos.

“Estas observaciones se dieron a conocer a las entidades fiscalizadas a través de diversas acciones: tres mil 417 promociones de responsabilidad administrativa; 16 recomendaciones; 572 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y mil 819 pliegos de observaciones, esta última representa un posible perjuicio a la hacienda pública de mil 287 millones 381 mil 509 pesos.

El número de acciones supera al de observaciones detectadas debido a que de una observación se puede originar una o más acciones”, precisó la ASEY.

El proceso de fiscalización no concluye con la tercera entrega, ya que en los próximos días notificarán a los entes fiscalizados las acciones, previsiones y recomendaciones procedentes, otorgándoles el plazo legal para que presenten sus aclaraciones.

“Con motivo del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2018, se realizaron 235 auditorías a 219 entidades fiscalizadas que dieron por resultado 211 Informes Individuales, se precisa que nueve entidades cumplieron con las disposiciones legales y normatividad aplicable y 15 entes paramunicipales no contaron con recursos en el ejercicio auditado, estuvieron sin operaciones y en proceso de disolución, por lo que no tuvieron observaciones, en consecuencia, no se emitió un informe individual al respecto”, señaló.