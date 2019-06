Nalleli Calderón/MÉRIDA

La iniciativa que buscar regular los niveles de ruido que se generan sobre todo en bares, restaurantes y comercios del primer cuadro de la ciudad y que causan descontento entre los vecinos de la zona, no se ha postergado sino que continúa en revisión de manera conjunta entre los afectados y las autoridades municipales.

Con el documento se modificará el Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, y se regulará la contaminación auditiva que se genera en todas las zonas de la ciudad.

Al respecto, el secretario de la Comuna meridana, Alejandro Ruz Castro, aseguró que se tiene contacto directo y cercano con los vecinos, quienes han expresado sus observaciones, por lo que se encuentran en la parte final del procedimiento.

“Precisamente tuvimos una reunión con el colectivo de vecinos hace aproximadamente semana y media, en esta reunión les hicimos saber el contenido del proyecto del reglamento y se les entregó un ejemplar de la propuesta que había sido aprobada por la comisión edilicia de gobierno y ellos se dieron a la tarea de realizar un análisis y nos presentaron algunas observaciones que estamos también analizando”, explicó.

Lo que continúa, indicó, es que los integrantes del Cabildo aprueben las modificaciones al reglamento, lo cual pudiera realizarse en la siguiente sesión ordinaria, que se llevaría a cabo entre el 15 y el 20 de este mes.

Al ser aprobado el nuevo reglamento, que entraría en vigor al día siguiente, se obligará a todos los comercios a realizar las acciones estipuladas para la insonorización y evitar que se excedan los límites máximos de ruido.

“De este mes no pasa y ese plazo que nosotros habíamos fijado y que no se ha dado es precisamente porque seguimos en contacto directo con ellos y no queremos hacer nada sin que ellos estén plenamente convencidos”, aseguró.