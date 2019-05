Vogue elige Valladolid para su portada con Gigi Hadid

Novedades Yucatán/Mérida

Una vez más, Yucatán es escenario de grandes producciones, esta vez fue elegido por la revista de moda Vogue para realizar un photoshooting para su edición Latinoamérica.

La ciudad elegida por la revista fue Valladolid, la cual se engalanó con la belleza de la modelo estadunidense Gigi Hadid, quien es la portada de su más reciente número.

Vogue utilizó un estilo cowboy, el cual se sumergió en el ambiente colonial de Valladolid.

Yucatán ha sido utilizado por diversos artistas para la realización de videos musicales, como fue el caso de Ximena Sariñana.

La cantante filmó en Progreso, Telchac, Homún y Sinanché el videoclip para el tema "Cobarde", el cual pertenece a su disco "¿Dónde bailarán las niñas?".

Recientemente, la cantante y actriz Maite Perroni, el cantante Axel Muñiz y Juan Magán, filmaron en el Estado un videoclip correspondiente al tema "Sin ti", que es una producción de Warner Music.

¿Quién es Gigi Hadid?

Para quienes no la conocen, Gigi Hadid es considerada una de las mejores modelos del mundo.

En 2018 estuvo en la lista de las 10 modelos mejores pagadas, al tener un ingreso de 9.5 millones de dólares.

Es hija de Mohamed Hadid, un promotor inmobiliario, y Yolanda Foster, ex modelo y una de las protagonistas del reality "The Real Housewives of Beverly Hills".

La joven, quien nació en Los Ángeles, California, en 1995, es una de las mejores amigas de Kendall Jenner y Selena Gomez.

Fue descubierta por Paul Marciano, quien la llevó ante las cámaras cuando solo tenía 2 años, al contratarla para la publicidad de Baby Guess y Guess Kids. En 2012 dio el salto y se convirtió en la imagen de la campaña de Guess Jeans.

Es hermana de la también modelo Bella Hadid.