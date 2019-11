Con ayuda de sus hijos, mujer roba en casa de ex pareja en la colonia Azcorra

Luis Fuente/MÉRIDA

Una madre y sus dos hijos fueron imputados por el delito de robo, pues se pusieron de acuerdo para “vaciar” la casa de la ex pareja sentimental de la mujer, donde se llevaron hasta el tinaco de plástico.

Los tres fueron presentados este miércoles ante la juez Segundo de Control de Mérida, Ileana Domínguez Zapata, quien no accedió a la petición de los fiscales de decretar la prisión preventiva, y a la mujer y uno de sus hijos les puso una medida cautelar y al otro no, porque no trabaja.

Los acusados Vicenta A.P. y sus hijos Rogelio Isaac T.A. y Moisés Raúl A.P., se reservaron el derecho a rendir sus declaraciones sobre los hechos que se les imputan y solicitaron la ampliación del término para que se resuelva su situación jurídica.

En la causa penal se menciona que alrededor de las nueve de la noche del 17 de septiembre de 2017, Pedro Pablo G.M. llegó a su casa en la colonia Azcorra de esta ciudad, y se llevó la sorpresa de que el inmueble fue “vaciado”.

La familia de presuntos ladrones se llevó un comedor, la sala, una lavadora, entre otros enseres, así como un tinaco de mil litros, y un lote de alhajas.

Al preguntar a los vecinos, Pedro Pablo fue informado de que los presuntos autores del saqueo fueron su ex pareja sentimental y los dos hijos de ésta, pero que no pensaron que se trataba de un robo.

El afectado decidió interponer una denuncia penal en contra de su ex mujer y los hijos de ésta, y dos años después, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió ejercer la acción persecutoria contra los ahora imputados por el delito de robo calificado cometido en pandilla.